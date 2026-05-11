إعلان

خاص| داليا مبارك تكشف سر اختلاف النسخة الجديدة من ذا فويس كيدز

كتب : منى الموجي

08:14 م 11/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    داليا مبارك في برنامج ذا فويس كيدز
  • عرض 5 صورة
    داليا مبارك 2
  • عرض 5 صورة
    داليا مبارك
  • عرض 5 صورة
    داليا مبارك في ذا فويس كيدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت المطربة السعودية داليا مبارك عن المعايير التي اعتمدتها في اختيار المواهب التي ضمتها لفريقها في مرحلة (الصوت وبس) ببرنامج ذا فويس كيدز المعروض على مجموعة قنوات MBC مصر.

مصراوي داخل كواليس برنامج ذا فويس كيدز

وفي تصريحات مصورة لـ"مصراوي" داخل كواليس تسجيل حلقات البرنامج، قالت "معاييري هي الثقة التي تقف بها الموهبة على المسرح، وجاهزيتها بالقدر الكافي لتظهر للنور خارج البرنامج، وتستكمل مشوارها حتى تصل للنجومية".

وأشارت داليا إلى أن لديها مواهب رائعة في فريقها، موضحة "مبسوطة فيهم، كل المواهب في كل الفرق جيدين جدا، وأصواتهم مميزة وقوية، والبرنامج يهتم بالحالة النفسية للطفل ويستعين بمتخصصين لضمان سلامة حالة الطفل نفسيا، وقت الاختبارات والنجاح أو الخروج، لمساعدتهم في هذه الظروف، كما نحاول الحديث معهم قبل المواجهة والتأكيد على أن كلهم موهوبين".

داليا مبارك تكشف سر اختلاف النسخة الجديدة من ذا فويس كيدز

وشددت داليا على أن كل المواسم السابقة من برنامج The Voice Kids كانت لها روحها الخاصة، مضيفة "والمدربين كان عندهم روحهم، وهذه النسخة مختلفة ولها أيضا روحها الخاصة بها، إلى جانب اختلاف الظروف ووجود السوشيال ميديا والانتشار صار أسرع والنقد أسرع وفي رأيي هو أيضا يضيف للبرنامج".

يشهد يوم الأربعاء المُقبل بدء مرحلة المواجهة في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية The Voice Kids بعد اكتمال تشكيل الفرق الثلاثة. ويُعرض البرنامج بموسمه الرابع على MBC مصر، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

اقرأ أيضا

أول تعليق من الفنان حسن الهلالي عقب طرده من عزاء الراحل هاني شاكر

وصلة هزار.. داليا مبارك: طلعوا رامي صبري برة.. ويعلق: أنا ملك الإحساس

داليا مبارك ذا فويس كيدز MBC مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رجالا في كل المواقف.. رسالة خاصة من أيمن الرمادي للاعبي الزمالك قبل نهائي
رياضة محلية

رجالا في كل المواقف.. رسالة خاصة من أيمن الرمادي للاعبي الزمالك قبل نهائي
رسالة نارية من الأهلي لوكيل إمام عاشور.. مصراوي يكشف التفاصيل
رياضة محلية

رسالة نارية من الأهلي لوكيل إمام عاشور.. مصراوي يكشف التفاصيل

مغامرة بحرية قطعها فيروس هانتا.. كيف كانت حياة "هونديوس" قبل أن تصبح سفينة
حكايات الناس

مغامرة بحرية قطعها فيروس هانتا.. كيف كانت حياة "هونديوس" قبل أن تصبح سفينة
بالفيديو- أول تعليق من الفنان حسن الهلالي عقب طرده من عزاء الراحل هاني شاكر
زووم

بالفيديو- أول تعليق من الفنان حسن الهلالي عقب طرده من عزاء الراحل هاني شاكر
الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة.. والقاهرة تسجل 39 درجة
أخبار مصر

الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة.. والقاهرة تسجل 39 درجة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس جامعة الأزهر يعلن إنشاء مركز للطب النبوي ونائبه ينفي .. القصة الكاملة
أول تعليق رسمي بشأن اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين بالصومال
مغامرة بحرية قطعها فيروس هانتا.. كيف كانت حياة "هونديوس" قبل أن تصبح سفينة موبوءة؟
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟