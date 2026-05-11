كشفت المطربة السعودية داليا مبارك عن المعايير التي اعتمدتها في اختيار المواهب التي ضمتها لفريقها في مرحلة (الصوت وبس) ببرنامج ذا فويس كيدز المعروض على مجموعة قنوات MBC مصر.

مصراوي داخل كواليس برنامج ذا فويس كيدز

وفي تصريحات مصورة لـ"مصراوي" داخل كواليس تسجيل حلقات البرنامج، قالت "معاييري هي الثقة التي تقف بها الموهبة على المسرح، وجاهزيتها بالقدر الكافي لتظهر للنور خارج البرنامج، وتستكمل مشوارها حتى تصل للنجومية".

وأشارت داليا إلى أن لديها مواهب رائعة في فريقها، موضحة "مبسوطة فيهم، كل المواهب في كل الفرق جيدين جدا، وأصواتهم مميزة وقوية، والبرنامج يهتم بالحالة النفسية للطفل ويستعين بمتخصصين لضمان سلامة حالة الطفل نفسيا، وقت الاختبارات والنجاح أو الخروج، لمساعدتهم في هذه الظروف، كما نحاول الحديث معهم قبل المواجهة والتأكيد على أن كلهم موهوبين".

داليا مبارك تكشف سر اختلاف النسخة الجديدة من ذا فويس كيدز

وشددت داليا على أن كل المواسم السابقة من برنامج The Voice Kids كانت لها روحها الخاصة، مضيفة "والمدربين كان عندهم روحهم، وهذه النسخة مختلفة ولها أيضا روحها الخاصة بها، إلى جانب اختلاف الظروف ووجود السوشيال ميديا والانتشار صار أسرع والنقد أسرع وفي رأيي هو أيضا يضيف للبرنامج".

يشهد يوم الأربعاء المُقبل بدء مرحلة المواجهة في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية The Voice Kids بعد اكتمال تشكيل الفرق الثلاثة. ويُعرض البرنامج بموسمه الرابع على MBC مصر، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

