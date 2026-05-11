خاص| أول تعليق من نبيلة عبيد على أزمتها مع زوجة الراحل هاني شاكر

كتب : معتز عباس

08:20 م 11/05/2026 تعديل في 08:44 م
    نبيلة عبيد في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية
    نبيلة عبيد
    منة شلبي مع نبيلة عبيد
    نبيلة عبيد
    الفنانة نبيلة عبيد
    نبيلة عبيد تتصدر التريند لهذا السبب..ما علاقة قانون الإيجار القديم؟_9
    تكريم نبيلة عبيد في حفل الموريكس
    نبيلة عبيد تصل حفل الموريكس في بيروت (2)
    نبيلة عبيد
    هالة سرحان ونبيلة عبيد من حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال
    باسم سمرة ونبيلة عبيد
    نبيلة عبيد
    نبيلة عبيد
    نبيلة عبيد
    النجمة نبيلة عبيد
    نبيلة عبيد
    إلهام شاهين وناهد السباعي ونبيلة عبيد ولبلة ومحمود حميدة من مهراجان القاهرة
    النجمة نبيلة عبيد
    نبيلة عبيد في أول بطولة لها بمسلسل سعودي
    الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد
    النجمة نبيلة عبيد
    رياض القصري ابن وردة الجزائرية مع نبيلة عبيد
    رياض القصري ابن وردة الجزائرية مع نبيلة عبيد
    نبيلة عبيد

ردت الفنانة نبيلة عبيد على ما تردد بشأن وجود خلاف بينها وبين نهلة زوجة الفنان هاني شاكر، مؤكدة أن العلاقة بينهما جيدة ولا توجد أي أزمات كما أشيع خلال الساعات الماضية.

زيارة نبيلة عبيد لـ هاني شاكر

وأوضحت نبيلة عبيد في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أنها تواصلت مع نهلة توفيق للاطمئنان على الحالة الصحية لهاني شاكر، قبل رحيله، وأبلغتها برغبتها في زيارته، مشيرة إلى أن زوجة الفنان رحبت بالأمر بشكل طبيعي، إلا أن البعض أساء فهم ردها خلال المكالمة.

وأضافت نبيلة عبيد، أنها حصلت على إذن لزيارة هاني شاكر داخل المستشفى، لكنها لم تتمكن من الصعود بسبب حالتها الصحية ومعاناتها في القدم، مؤكدة أنها فضلت العودة بعد نصيحة المحيطين بها، قبل أن تتواصل مجددًا مع زوجته وتبلغها بأنها حضرت بالفعل لكنها لم تستطع الزيارة.

تفاصيل أزمة نبيلة عبيد مع زوجة هاني شاكر

يذكر أن نبيلة عبيد كشفت في وقت سابق، تفاصيل أزمتها مع زوجة الفنان الراحل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الكلام" المعروض على قناة "الشمس".

وقالت:"كنت كل ليلة بكلمها وألاقي صوتها تعبان، قلت لها عايزة أجي أشوفه، لكن ردت عليا وقالتلي: (هتيجي تشوفي إيه)، والكلمة دي وجعتني جدًا".

وأضافت: "رحت قدام المستشفى ووقفت تحت أحاول أطلع، لكن الكلمة كانت مأثرة فيا جدًا ومخلتنيش أطلع، وأنا حزينة جدًا من الموقف ده".

