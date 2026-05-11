أستاذ تمويل: وجود رئيس الوزراء بالمصانع يعكس مساندة الدولة لرجال الأعمال

كتب : حسن مرسي

09:13 م 11/05/2026

هشام إبراهيم

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية يرتكز على تمكين القطاع الخاص لقيادة التنمية، مع حضور حكومي قوي وليس غياب الدولة.

وأوضح إبراهيم خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن وجود رئيس الوزراء مدبولي بافتتاح المصانع بالمدن الصناعية يحمل دلالات هامة لمساندة رجال الأعمال والعمالة.

وأشار إلى أن المتابعة الميدانية لرئيس الوزراء تساهم في الوقوف على المشكلات الحقيقية للمستثمرين بالطاقة واللوجستيات والمواد الخام وقطع الغيار.

ولفت إلى أن "تواجد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي يضمن اتخاذ قرارات نافذة وفورية، ده بيعزز ثقة مجتمع الأعمال ويحفز الإنتاج ويقلل الفاتورة الاستيرادية".

وأكد أنه يتفائل بأن يشهد عام 2026 حصادًا حقيقيًا لجهود الدولة في دعم القطاع الخاص، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وشدد أستاذ التمويل والاستثمار على أن قوة الاقتصاد المصري تكمن في استقرار الدولة وأمنها رغم التحديات، وأن الشراكة مع القطاع الخاص هي الضمانة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

