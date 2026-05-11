نجحت الطفلة إيميليا جبري في فرض نفسها كواحدة خلال أحداث البرنامج بعدما لفتت الأنظار بموهبتها الغنائية اللافتة وحضورها العفوي على مسرح برنامج "ذا فويس كيدز"، إلى جانب امتلاكها شخصية مميزة جمعت بين البساطة والثقة، ما جعلها تحصد اهتمام الجمهور منذ ظهورها الأول.

ولم تتوقف شهرة إيميليا عند مشاركتها في برنامج ذا فويس كيدز فقط، بل امتد تأثيرها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحولت مقاطعها الغنائية إلى فيديو طريق متداول بين المتابعين، وسط إشادات كبيرة بقدراتها الصوتية وأدائها المختلف مقارنة بغيرها من المواهب الصغيرة.

إيميليا تخطف الأنظار بعد مشاركتها في ذا فويس كيدز

واستطاعت إيميليا أن تخطف أنظار لجنة التحكيم والجمهور منذ اللحظة الأولى التي اعتلت فيها مسرح البرنامج، بفضل أدائها المميز وإحساسها العالي في الغناء، وهو ما انعكس على نسب المشاهدة الضخمة التي حققتها فيديوهاتها عبر منصات مجموعة MBC، بعدما تجاوزت مشاهداتها حاجز 131 مليون مشاهدة.

كما حقق أحد المقاطع الخاصة بها عبر تطبيق إنستجرام انتشارًا استثنائيًا، بعدما تخطى 32 مليون مشاهدة، حيث باتت الطفلة واحدة من أبرز الوجوه الفنية الصاعدة في برامج اكتشاف المواهب خلال الفترة الأخيرة.

وإليكم معلومات عن الطفلة إيميليا جبري

1 - طفلة أردنية روسية تبلغ من العمر 9 سنوات

2- لفتت الأنظار بأداء يجمع بين الغناء والاستعراض على المسرح

3- قدمت أغنية أوبرالية باللغة الروسية مع دمج كلمات عربية

4- رقصتها على مسرح ذا فويس كيدز تحولت إلى ترند على مواقع التواصل

5- حازت الأغنية على إعجاب لجنة التحكيم بالكامل واستداروا لها

6- اختارت الانضمام إلى فريق داليا مبارك

كما شارك الفنان السوري الشامي في ترند رقصة الطفلة الأردنية إيميليا، بعد تقديمها أداءًا رائعًا على أغنية "كالينكا-مالينكا" الشعبية الروسية الشهيرة في برنامج "ذا فويس كيدز".

