فرحة الأهلاوية.. ماذا قال النجوم عن مباراة القمة؟

احتفلت الإعلامية ياسمين عز بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك بنتيجة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ونشرت ياسمين عز صورة للاعبي النادي الأهلي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" وكتبت: "الشيخة ياسمين عز لتفسير الأحلام وجلب الأجوال 2-0".

الإعلامية ياسمين عز تتوقع فوز النادي الأهلي

خصصت الإعلامية ياسمين عز إحدى فقرات برنامجها "كلام الناس"، للحديث عن مباراة الأهلي والزمالك.

وقالت: "حلمت إن الأهلي لابس أحمر في أحمر وقدامه شجرة أبيض في أبيض نازل منها بطيختين.. خطفهم وجري.. إن صدقت رؤياي هنكسب 2 صفر والله أعلم".

كواليس برنامج "كلام الناس" تقديم ياسمين عز على "Mbc مصر"

تواصل الإعلامية ياسمين عز تقديم برنامجها "كلام الناس" المعروض على قناة "Mbc مصر" وتستضيف من خلاله نخبة من ألمع الأسماء في مختلف المجالات سواء الفنية أو الثقافية أو حتى الرياضية.

اقرأ أيضا:

