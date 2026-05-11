اندلع حريق داخل مخزن أغذية من طابق واحد بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، الإثنين، لتتدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

حريق في أطفيح

البداية بلاغ ورد إلى غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ألسنة اللهب والدخان من داخل مخزن بدائرة قسم شرطة أطفيح. وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع الحادث، حيث بدأت فرق الدفاع المدني عمليات السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران.

إصابة رجل إطفاء وسط جحيم المخزن

وخلال أعمال الإطفاء، أُصيب أحد أفراد الحماية المدنية أثناء التعامل مع الحريق، ونقل إلى مستشفى أطفيح للعلاج، فيما تواصل القوات أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران مجددا.

حصر خسائر حريق مخزن أطفيح

وتجري الجهات المختصة حاليًا فحص موقع الحريق للوقوف على أسبابه وحصر حجم الخسائر الناتجة عنه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

