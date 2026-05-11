إعلان

إصابة رجل إطفاء خلال السيطرة على حريق مخزن أغذية في أطفيح

كتب : مصراوي

09:15 م 11/05/2026

حريق مخزن في أطفيح - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اندلع حريق داخل مخزن أغذية من طابق واحد بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، الإثنين، لتتدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

حريق في أطفيح

البداية بلاغ ورد إلى غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ألسنة اللهب والدخان من داخل مخزن بدائرة قسم شرطة أطفيح. وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع الحادث، حيث بدأت فرق الدفاع المدني عمليات السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران.

إصابة رجل إطفاء وسط جحيم المخزن

وخلال أعمال الإطفاء، أُصيب أحد أفراد الحماية المدنية أثناء التعامل مع الحريق، ونقل إلى مستشفى أطفيح للعلاج، فيما تواصل القوات أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران مجددا.

حصر خسائر حريق مخزن أطفيح

وتجري الجهات المختصة حاليًا فحص موقع الحريق للوقوف على أسبابه وحصر حجم الخسائر الناتجة عنه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق أطفيح مخزن الحماية المدنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة
زووم

أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة
فترة صعبة وتحديات.. 4 أبراج عليها الحذر الأيام القادمة
علاقات

فترة صعبة وتحديات.. 4 أبراج عليها الحذر الأيام القادمة
رسالة نارية من الأهلي لوكيل إمام عاشور.. مصراوي يكشف التفاصيل
رياضة محلية

رسالة نارية من الأهلي لوكيل إمام عاشور.. مصراوي يكشف التفاصيل

"سبب تافه".. نقيب المأذونين يحكي أغرب واقعة طلاق "عايزة أتفسح"
مصراوى TV

"سبب تافه".. نقيب المأذونين يحكي أغرب واقعة طلاق "عايزة أتفسح"
"آيفون في علب جبنة وسمن".. سطو مسلح على مصنع القطامية يكشف المستور
حوادث وقضايا

"آيفون في علب جبنة وسمن".. سطو مسلح على مصنع القطامية يكشف المستور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس جامعة الأزهر يعلن إنشاء مركز للطب النبوي ونائبه ينفي .. القصة الكاملة
أول تعليق رسمي بشأن اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين بالصومال
مغامرة بحرية قطعها فيروس هانتا.. كيف كانت حياة "هونديوس" قبل أن تصبح سفينة موبوءة؟
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟