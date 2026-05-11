أعلن الفنان أحمد أبو زهرة نجل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، عن وفاة والده، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد "إنا لله وإنا إليه راجعون، صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، إن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف، مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده".

نجل عبدالرحمن أبو زهرة: مات الفنان المناضل

وتابع "مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق، عاش حياته كلها يعلي من القيم الإنسانية العظيمة، في كل أعماله الفنية، من علمني أن الرجل والفنان هو كلمة وموقف، مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة. ادعوله بالمغفرة".

عبدالرحمن أبو زهرة ومعاناته صحيا

جدير بالذكر أن عبدالرحمن أبو زهرة عانى الفترة الأخيرة مع المرض وتم نقله إلى المستشفى ودخل العناية المركزة.

عبدالرحمن أبو زهرة فنان قدير شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية المهمة، التي تركت أثرا لدى الجمهور، على مستوى المسرح والسينما والتليفزيون، من بينها: مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، فيلم أرض الخوف.

