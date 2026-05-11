وفاة عبدالرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض.. تعرف على التفاصيل

كتب : منى الموجي

09:31 م 11/05/2026 تعديل في 09:43 م
    الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة
    عبدالرحمن ابو زهرة
    عبدالرحمن أبو زهرة
    الفنان عبدالرحمن أبو زهرة
    عبدالرحمن ابو زهرة
    عبدالرحمن ابو زهرة ونجله
    عبدالرحمن أبو زهرة
    الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة (1)
    بعد الحجز على معاشه.. نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة يهاجم مصلحة الضرائب_4
    الفنان عبدالرحمن أبو زهرة
    عبدالرحمن ابو زهرة
    نجل عبدالرحمن أبو زهرة يكشف حقيقة تعرض والده لأزمة صحية وإصابته بـ الزهايمر_7

أعلن الفنان أحمد أبو زهرة نجل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، عن وفاة والده، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد "إنا لله وإنا إليه راجعون، صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، إن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف، مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده".

نجل عبدالرحمن أبو زهرة: مات الفنان المناضل

وتابع "مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق، عاش حياته كلها يعلي من القيم الإنسانية العظيمة، في كل أعماله الفنية، من علمني أن الرجل والفنان هو كلمة وموقف، مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة. ادعوله بالمغفرة".

عبدالرحمن أبو زهرة ومعاناته صحيا

جدير بالذكر أن عبدالرحمن أبو زهرة عانى الفترة الأخيرة مع المرض وتم نقله إلى المستشفى ودخل العناية المركزة.

عبدالرحمن أبو زهرة فنان قدير شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية المهمة، التي تركت أثرا لدى الجمهور، على مستوى المسرح والسينما والتليفزيون، من بينها: مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، فيلم أرض الخوف.

