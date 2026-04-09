مواقف إنسانية مؤثرة من مواهب ولجنة التحكيم The Voice Kids

كتب- معتز عباس:

02:06 ص 09/04/2026

The Voice Kids

شهدت الحلقة الثانية من برنامج The Voice Kids أجواءً إنسانية مؤثرة، مع صعود مجموعة جديدة من المواهب الصغيرة إلى المسرح، أمام لجنة التحكيم التي تضم النجوم رامي صبري وداليا مبارك والمطرب الشامي.

بكاء آيتن وحور في ذا فويس كيدز

وخطف مشهد بكاء الطفلة "آيتن" الأنظار بعد عدم اختيارها من أي مدرب، ما دفع أعضاء اللجنة للصعود إلى المسرح ومواساتها، مؤكدين أن عدم الالتفات لا يقلل من موهبتها، حيث أعرب رامي صبري عن صعوبة هذه اللحظات، واصفاً إياها بالأكثر إرهاقاً نفسياً خلال مشاركته في البرنامج.


وتكرر المشهد مع الطفلة "حور"، التي لم تتمالك دموعها متسائلة عن سبب عدم التفاف المدربين، لتؤكد داليا مبارك أن صغر سنها كان أحد الأسباب، فيما حرص رامي صبري على دعمها بطلب التصفيق لها من الجمهور.


كما شهدت اللحظة لفتة إنسانية باحتضان الفنانة صبا مبارك لها، في محاولة لتهدئتها.



وفي ختام الموقف، وجهت داليا مبارك رسالة تحفيزية للمتسابقة، داعية إياها للاستمرار في التدريب والعودة بشكل أقوى في الموسم المقبل.

موعد عرض برنامج The Voice Kids

يعرض برنامج المواهب The Voice Kids كل أربعاء الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السعودية و10:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة MBC1 وMBC شاهد.


فيديو قد يعجبك



أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟
زووم

أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟

بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
رياضة محلية

بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
مفاجأة 2026.. أحمد سعد يعلن طرح 5 ألبومات غنائية هذا العام
زووم

مفاجأة 2026.. أحمد سعد يعلن طرح 5 ألبومات غنائية هذا العام
الإمارات تدين بشدة الهجوم على قنصلية إسرائيل في اسطنبول
شئون عربية و دولية

الإمارات تدين بشدة الهجوم على قنصلية إسرائيل في اسطنبول
الحياة قبل المنبهات.. 10 طرق غريبة استيقظ بها البشر صباحا
علاقات

الحياة قبل المنبهات.. 10 طرق غريبة استيقظ بها البشر صباحا

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران