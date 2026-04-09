

شهدت الحلقة الثانية من برنامج The Voice Kids أجواءً إنسانية مؤثرة، مع صعود مجموعة جديدة من المواهب الصغيرة إلى المسرح، أمام لجنة التحكيم التي تضم النجوم رامي صبري وداليا مبارك والمطرب الشامي.

بكاء آيتن وحور في ذا فويس كيدز

وخطف مشهد بكاء الطفلة "آيتن" الأنظار بعد عدم اختيارها من أي مدرب، ما دفع أعضاء اللجنة للصعود إلى المسرح ومواساتها، مؤكدين أن عدم الالتفات لا يقلل من موهبتها، حيث أعرب رامي صبري عن صعوبة هذه اللحظات، واصفاً إياها بالأكثر إرهاقاً نفسياً خلال مشاركته في البرنامج.



وتكرر المشهد مع الطفلة "حور"، التي لم تتمالك دموعها متسائلة عن سبب عدم التفاف المدربين، لتؤكد داليا مبارك أن صغر سنها كان أحد الأسباب، فيما حرص رامي صبري على دعمها بطلب التصفيق لها من الجمهور.



كما شهدت اللحظة لفتة إنسانية باحتضان الفنانة صبا مبارك لها، في محاولة لتهدئتها.







وفي ختام الموقف، وجهت داليا مبارك رسالة تحفيزية للمتسابقة، داعية إياها للاستمرار في التدريب والعودة بشكل أقوى في الموسم المقبل.

موعد عرض برنامج The Voice Kids

يعرض برنامج المواهب The Voice Kids كل أربعاء الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السعودية و10:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة MBC1 وMBC شاهد.



