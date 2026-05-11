خاص| أول تعليق من نبيلة عبيد على أزمتها مع زوجة الراحل هاني شاكر

قالت الفنانة نبيلة عبيد إنها تواصلت مع نهلة توفيق زوجة الفنان الراحل هاني شاكر للاطمئنان عليها، مؤكدة أن المكالمة جرت في أجواء مليئة بالتقدير والمحبة المتبادلة.

نبيلة عبيد تنوي تقديم واجب العزاء

وأضافت نبيلة عبيد في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن نهلة توفيق وجهت لها الشكر على اهتمامها ومساندتها الفترة الماضية، كما رحبت بحضورها برفقة الفنانة نادية مصطفى عضو نقابة الموسيقيين، لتقديم واجب العزاء، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة في أي وقت.

وأشارت إلى أن هاني شاكر يحظى بمحبة كبيرة بين الجمهور والوسط الفني، وعرف بأخلاقه الهادئة وسيرته الطيبة، قائلة إن حالة الحزن عليه لا تقتصر على الفنانين فقط، بل تمتد إلى الشارع المصري والجمهور الذي أحب أغانيه وتعلق بها على مدار سنوات طويلة.

وأتمت: "هاني حبيبي ونهلة حبيبتي كلمتها وقولتلها هجيلك أنا ونادية مصطفى نقدم واجب العزاء قالتلي أهلا وسهلا تنوروا".

أول ظهور لـ نبيلة عبيد بعد أزمتها مع زوجة هاني شاكر

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد ظهرت مؤخرًا في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية، والذي أُقيم على سفح أهرامات الجيزة، في أول ظهور لها بعد أزمتها الأخيرة مع زوجة الفنان الراحل هاني شاكر.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة، من بينهم المخرج خالد يوسف، والفنانة نيللي كريم، والفنان ماجد المصري، والفنانة نسرين أمين، والفنانة ميس حمدان.

