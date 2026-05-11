لا يزال حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري باسل سماقية يتصدر التريند وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء الذي أقيم مساء السبت الماضي أمام سفح الأهرامات.

وكان من أبرز الحضور الفنانة نرمين الفقي، الفنانة جومانا مراد، الفنانة نيللي كريم، الفنان عماد زيادة، الفنان محمد كريم، إلى جانب النجم عمرو دياب الذي أشعل حفل الزفاف بباقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل الحضور.

من هو رجل الأعمال باسل سماقية

محمد باسل رضوان سماقية هو رجل أعمال سوري بارز مقيم في مصر، ولد في حلب عام 1971، ويشغل منصب مالك ورئيس مجلس إدارة شركة شهيرة للملابس الداخلية التي أسسها عام 1999. يركز استثماراته في مصر، إذ تدير الشركة مصانع متعددة، وقد دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2018.

بدأ استثماراته في مصر بالشراكة مع والده وشقيقه في الثمانينيات قبل أن ينفصل عنهم لتأسيس شركة "قطونيل".

يصف نفسه بـ"رجل الصناعة" ويدير مجموعة "قطونيل" التي تعد من أكبر شركات الملابس الداخلية في السوق المصرية، بـ 4 مصانع في مناطق مثل جسر السويس والعاشر من رمضان والخانكة.

دخلت مجموعته موسوعة غينيس بفضل تصنيع أكبر قميص وشورت داخلي في العالم عام 2018.

انتقل مع أسرته للعيش والعمل في مصر في ثمانينيات القرن الماضي.

