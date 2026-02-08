"قرد وشعر برتقالي".. طرح البوستر الأول لبرنامج مقالب رامز جلال

كشفت قناة "mbc مصر" عن البوستر الأول لبرنامج مقالب رامز جلال الجديد والمقرر عرضه في دراما رمضان 2026.

ونشرت "ام بي سي مصر"، صورة البوستر عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والذي ظهر فيه الفنان رامز جلال يرتدي جاكت جلد باللون الأحمر اللامع، وبقصة شعر غريبة باللون البرتقالي، ويحمل قرد صغير.

تفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أيوة بقى"، "يا رامز يا جامد"، "الفطار مش بيحلي غير برامز جلال"، "عالمي يا رامز"، "أجمد برنامج".

يذكر أن رامز جلال شارك في حفل مهرجان Joy Awards 2026، والتقط صورًا تذكارية مع المصورين وجمهور الحفل الذين حضروا على الريد كاربت.

شهد الحفل تواجد عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: شاروخان، لبلبة، نادية الجندي، مي عمر، محمد سامي، محمد إمام، ماجد الكدواني، منة شلبي، هند صبري، هنا الزاهد، عمرو يوسف، حسن الرداد، كندة علوش، دنيا سمير غانم، رامي رضوان، نسرين طافش، أصالة، أحمد سعد، عاصي الحلاني، مروان خوري.