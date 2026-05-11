الصحة العالمية: توقعات بزيادة حالات الإصابة بفيروس هانتا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس،في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية، إنه يتوقع ظهور المزيد من حالات الإصابة بفيروس هانتا، بعد تأكيد إصابة راكبين بالفيروس عقب إجلائهما من السفينة إم في هونديوس.

وأضاف تيدروس في مقابلة حصرية من ميناء جراناديا في جزيرة تينيريفي: "فترة حضانة فيروس هانتا أو فيروس أنديز تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع، لذلك نتوقع ظهور المزيد من الحالات، لكنني آمل أن تكون محدودة قدر الإمكان".

وأشار إلى أنه تم بالفعل تأكيد حالة واحدة، وهي راكبة فرنسية بدأت تظهر عليها الأعراض أثناء عودتها إلى فرنسا، وتم تأكيد إصابتها عند وصولها. وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تتوقع مزيداً من الحالات بسبب طول فترة الحضانة.

وسعى رئيس المنظمة إلى تهدئة المخاوف بشأن تفشي المرض، مؤكداً مجدداً أن الفيروس "ليس كوفيد آخر". وأضاف أن الركاب الذين تظهر عليهم الأعراض يتلقون رعاية طبية جيدة بعد مغادرتهم السفينة.

وقال: “حالة الراكبة الفرنسية تتدهور الآن. تخيلوا لو حدث ذلك وهي على متن السفينة، لكان وضعها أكثر خطورة. لكنها الآن في أيدٍ أمينة، وهي محمية، وكذلك باقي الركاب في أيدٍ أمينة”.

وأضاف أنه بالإضافة إلى الراكبة الفرنسية، تم تأكيد إصابة راكب على متن رحلة إجلاء أمريكية بفيروس هانتا رغم عدم ظهور أعراض عليه، وقد نُقل مباشرة إلى وحدة احتواء حيوي في ولاية نبراسكا.