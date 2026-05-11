بالصور-نانسي عجرم تتألق في حفل ضخم بـ شيكاغو

كتب : مروان الطيب

07:36 م 11/05/2026
    نانسي عجرم مع معجبيها
    جولة نانسي عجرم في الولايات المتحدة الأمريكية
    نانسي عجرم في كواليس حفل شيكاجو (1)
    نانسي عجرم تشعل أجواء حفل شيكاجو (2)
    نانسي عجرم تشعل أجواء حفل شيكاجو (1)

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بنجاح حفلها الغنائي الذي أقيم في ولاية شيكاجو ضمن جولتها الغنائية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام.

نشرت نانسي صورا من كواليس الحفل عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تقدم باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها وكتبت نانسي على الصور: "الجولة تستمر وأيضا السحر".

كواليس جولة نانسي عجرم العالمية

تحيي الفنانة نانسي عجرم عدد من الحفلات الغنائية ضمن جولتها العالمية هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية كان بدايتها في نيو جيرسي، وأحيت حفلا يوم السبت 9 مايو في شيكاجو، مرورا بحفل في ديترويت أمس الأحد، ونهاية بكاليفورنيا يوم 15 مايو".

اخر اغاني نانسي عجرم

كانت آخر أغاني طرحتها الفنانة نانسي عجرم بعنوان "سيدي يا سيدي" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

بالأسماء.. حركة تغييرات موسعة لرؤساء الأحياء والمدن بالجيزة -(خاص)
"سبب تافه".. نقيب المأذونين يحكي أغرب واقعة طلاق "عايزة أتفسح"
بالفيديو- أول تعليق من الفنان حسن الهلالي عقب طرده من عزاء الراحل هاني شاكر
بالصور- ليلى أحمد زاهر تستعرض حملها الأول: "معجزة صغيرة أسفل قلبي"
"آيفون في علب جبنة وسمن".. سطو مسلح على مصنع القطامية يكشف المستور
