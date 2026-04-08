الدوري المصري

وادي دجلة

17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

14:30

بيراميدز

تصل لإيقاف طويل.. ماذا ينتظر الشناوي بعد واقعة الحكم أمام سيراميكا؟

كتب : محمد خيري

10:45 ص 08/04/2026

أزمة محمد الشناوي مع الحكم

بات محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وقائد الفريق، مهددًا بعقوبة انضباطية مغلظة، عقب تعرضه للطرد في أعقاب مواجهة سيراميكا كليوباترا، التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء حالة من الجدل التحكيمي، بعد مطالبة لاعبي الأهلي باحتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، قبل أن يقرر الحكم محمود وفا استئناف اللعب عقب الرجوع لتقنية الفيديو، ما أثار اعتراضات واسعة من جانب لاعبي الفريق الأحمر والجهاز الفني.

وفي خضم تلك الاعتراضات، أشهر الحكم البطاقة الصفراء ثم الحمراء في وجه الشناوي، إثر دخوله في نقاش حاد، قبل أن يتدخل الجهاز الإداري لاحتواء الموقف وإبعاده.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للمسابقة.

العقوبات المنتظرة على الشناوي

ووفقًا لمصدر مطلع على اللوائح، فإن العقوبة المنتظرة بحق الشناوي ستتحدد بناءً على ما يدونه الحكم في تقريره الرسمي. ففي حال اقتصر التقرير على حصول اللاعب على إنذارين دون الإشارة إلى وقائع إضافية، سيُعاقب بالإيقاف مباراة واحدة.

أما إذا تضمن التقرير إشارة إلى محاولة اعتداء على الحكم أو أحد مساعديه، فقد تمتد العقوبة إلى الإيقاف ثلاث مباريات، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه. وفي حال ثبوت اعتداء مباشر، سواء بالدفع أو الجذب، فإن اللائحة تنص على إيقاف اللاعب أربع مباريات، مع توقيع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.

