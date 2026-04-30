شارك مدرب الرقص ياسين رشدي في احتفالات اليوم العالمي للرقص، ونشر مقطع فيديو جديد عبر حسابه على "انستجرام".

ظهر ياسين رشدي في الفيديو في وصلة رقص مع نور عمرو دياب وكتب على الفيديو: "يوم رقص عالمي سعيد، أرقص مع أكتر واحدة بحبها حبيبتي وعائلتي وكل شيء".



مدرب الرقص ياسين رشدي يهدي نور عمرو دياب أغنيته الجديدة

طرح مدرب الرقص ياسين رشدي أولى أغانيه "جمال عينيها" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وقام ياسين في نهاية الأغنية بكتابة إهداء لنور عمرو دياب والذي يقوم بتدريبها وكتب: "إهداء إلى نور اللي شافتني قبل ما أتكلم، وسمعتني قبل ما أغني".

عمرو دياب يؤجل حفل دبي ويستعد لحفل تركيا

كشفت الصفحة الرسمية للنجم عمرو دياب على انستجرام عن تأجيل حفله الغنائي في دبي الذي كان من المقرر إقامته يوم 4 أبريل الجاري، على أن يتم الإعلان عن موعد الحفل الجديد خلال الفترة المقبلة.

كما يستعد عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا في تركيا لأول مرة يوم 2 أغسطس المقبل.

وسيقدم "الهضبة" باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه من مختلف أنحاء الوطن العربي.

