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زكي عبد الفتاح لمصراوي: حسام حسن أعظم مدرب في العالم لقيادة الفراعنة

كتب : نهي خورشيد

01:41 ص 15/06/2026
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    الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن (4)
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    الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن (1)

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أبدى زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق رأيه في فرص الفراعنة خلال مشوار التصفيات، مؤكداً أن المنتخب يمتلك فرصة جيدة للتأهل إذا تم استغلال التفاصيل الفنية بشكل صحيح إلى جانب حديثه عن الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن ودوره في المرحلة المقبلة.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"عشان نحدد نسبة فرصنا بشكل دقيق في التأهل من المجموعة دي، فالموضوع كله بيعتمد على قد إيه إحنا مستعدين، لو أدينا واجبنا الفني بشكل كامل ودرسنا المنافسين كويس ففرصنا هتكون حوالي 60% مقابل 40% لصالح تأهلنا".

وأضاف مدر الفراعنة السابق:" إنما الـ 40% اللي فاضلين معناها عدم الوصول، وده هيبقى إخفاق أكيد لو ما ركزناش في التفاصيل الصغيرة والدقيقة اللي هتفرق في كل ماتش".

وعن حسام حسن قال؛"بالنسبة للسؤال اللي بيتكرر عن هل هو المدرب الأنسب لقيادة المنتخب في مونديال 2026 الحالي، وهل أنا موافق أو معارض لوجوده، فده موضوع خلاص بقى من الماضي".

وتابع:"إحنا دلوقتي في واقع لازم نتعامل معاه ومفيش مجال للنقاشات دي وأنا بقولها بصراحة حسام حسن هو أحسن وأعظم مدرب في العالم يقود منتخب مصر في التوقيت ده، وأي حد مصري يقول غير كده يبقى مش بيحب بلده بالشكل الكافي".

وأوضح:"إحنا دلوقتي في بطولة كأس العالم وسواء حد مختلف مع حسام أو متفق معاه فمش ده وقت الخلاف، الراجل ده هو المدير الفني لمنتخب بلدي ولازم كل الناس تقف معاه وتدعمه وتوفر له كل الظروف اللي تساعده ينجح لأن مصلحة منتخب مصر أهم من أي حاجة، وفي الآخر ده منتخب مصر مش منتخب أي حد بعينه".

وأتم تصريحاته قائلاً:"أي كلام عن انتقاده في الوقت ده يعتبر غير مناسب وبعد البطولة نقدر نقعد نحاسب ونتكلم براحتنا، لكن دلوقتي حسام حسن هو الاختيار الأنسب والأقوى لقيادة الفراعنة في المونديال".

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زكي عبد الفتاح كأس العالم 2026 منتخب مصر حسام حسن

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