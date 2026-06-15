أعلن منتخبا كوت ديفوار والإكوادور تشكيلهما الأساسي للمواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثانية فجرًا على ملعب فيلادلفيا.

وجاء تشكيل منتخب كوت ديفوار على النحو التالي:

حراسة المرمى: يوسف فوفانا.

خط الدفاع: جيلا دوي، ويلفريد سينجو، إيمانويل أجابادو، جيسلان كونان.

خط الوسط: يان ديوماندي، سيكو فوفانا، فرانك كيسي، إبراهيم توريه.

خط الهجوم: نيكولا بيبي، إيلي واهي.

في المقابل، جاء تشكيل منتخب الإكوادور كالتالي:

حراسة المرمى: هيرنان جالينديز.

خط الدفاع: جويل أوردونيز، ويليام باتشو، بييرو هينكابي.

خط الوسط: بيدرو فيتي، مويسيس كايسيدو، آلان فرانكو، آلان ميندا.

خط الهجوم: جونزالو بلاتا، إينر فالنسيا، جون يوبوا.