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التشكيل الرسمي لمنتخبي الإكوادور وكوت ديفوار في كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد السلام

01:39 ص 15/06/2026

منتخب كوت ديفوار (1)

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أعلن منتخبا كوت ديفوار والإكوادور تشكيلهما الأساسي للمواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثانية فجرًا على ملعب فيلادلفيا.

وجاء تشكيل منتخب كوت ديفوار على النحو التالي:

حراسة المرمى: يوسف فوفانا.

خط الدفاع: جيلا دوي، ويلفريد سينجو، إيمانويل أجابادو، جيسلان كونان.

خط الوسط: يان ديوماندي، سيكو فوفانا، فرانك كيسي، إبراهيم توريه.

خط الهجوم: نيكولا بيبي، إيلي واهي.

في المقابل، جاء تشكيل منتخب الإكوادور كالتالي:

حراسة المرمى: هيرنان جالينديز.

خط الدفاع: جويل أوردونيز، ويليام باتشو، بييرو هينكابي.

خط الوسط: بيدرو فيتي، مويسيس كايسيدو، آلان فرانكو، آلان ميندا.

خط الهجوم: جونزالو بلاتا، إينر فالنسيا، جون يوبوا.

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منتخب كوت ديفوار منتخب الإكوادور كأس العالم 2026

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