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يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة بين منتخبي كوت ديفوار والإكوادور، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الخامسة بكأس العالم 2026.

تشكيل الإكوادور لمواجهة كوت ديفوار:

حراسة المرمى: جاليندر.

خط الدفاع: أوردونيز - باتشو - هينكابي.

خط الوسط: ميندا - فرانكو - كايسيدو - فيتي.

الهجوم: بلاتا - فالينسيا - يبواه.

تشكيل كوت ديفوار لمواجهة الإكوادور:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: غيسلان كونان، إيمانويل أجبادو، ويلفريد سينجو، جيلا دوي.

خط الوسط: فرانك كيسي، سيكو فوفانا.

خط الهجوم: بازومانا توريه، يان ديوماندي، سيب إيلي واهي، نيكولاس بيبي.

متابعة مباراة كوت ديفوار والإكوادور

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 2: تمريرات لمنتخب الإكوادور في منتصف الملعب للاستحواذ علي الكرة

الدقيقة 3: تسديدة قوية من لاعب الإكوادور تمر بجوار مرمي كوت ديفوار

الدقيقة 5: منتخب كوت ديفوار يستعيد الكرة ويستحوذ علي الكرةب تمريرات قصيرة بمنتصف ملعبه

الدقيقة 7: منتخب كوت ديفوار يركز علي المرتدة بتمريرة طولية ترتطم بدفاع الاكوادور

الدقيقه 12: كيسيه يسدد كرة قوية ترتطم بالدفاع.

الدقيقة 14: جون ييبواه راوغ دفاع المنافس ببراعة، قبل أن يطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.



الدقيقة 22: حاول يان ديوماندي تمرير كرة بينية داخل منطقة الخطورة، لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب وأبعدها بنجاح.

الدقيقة 29: القائم يمنع فرصة هدف محقق لصالح منتخب الإكوادور.

الدقيقة 33: ضغط متواصل للاعبي الإكوادور لتسجيل الهدف الأول في اللقاء.

الدقيقة 35: نيكولاس بيبي يهدر فرصة هدف محقق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ترتطم بالدفاع.

الدقيقة 39: خطأ لصالح الإكوادور من الجبهة اليسري والكرة تنفذ وتمر بسلام أعلي المرمي