خطفت الفنانة ليلى علوي الأنظار بإطلالة صيفية مميزة خلال رحلتها في محافظة أسوان، حيث استمتعت بجمال الطبيعة على متن مركب شراعي في نهر النيل.

ونشرت ليلى علوي مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال أنيقة، وهي تستمتع بأجواء الرحلة النيلية.



وحرصت ليلى على التقاط العديد من الصور المميزة على المركب، ونشرتها على "انستجرام"، بتعليق: "من أسوان، بلد السحر والجمال".

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، حيث انهالت التعليقات، وجاءت كالتالي: "منورة يا قمر"، "أسوان ذات جمال"، "طول عمرك أنيقة"، "نجمة النجوم".

تكريم ليلى علوي في مهرجان أسوان

حصدت النجمة ليلى علوي على تكريم في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بمنحها جائزة إيزيس للإنجاز.

كما تم تكريم سلاف فواخرجي، إلى جانب المخرجة البولندية دوروتا كوبييلا فيلخمان، تقديرًا لمسيرتهن وإسهاماتهن الفنية المميزة.

فيلم "ابن مين فيهم؟، بطولة ليلى علوي

تنتظر النجمة ليلى علوي عرض أحدث أعمالها السينمائية هذا العام بعنوان "ابن مين فيهم؟"، بطولة بيومي فؤاد، رانيا يوسف، شيماء سيف، ويزو، أحمد عصام السيد، تأليف لؤيالسيد، إخراج هشام فتحي.

تدور أحداث الفيلم حول “رشدي”، رجل أعمال متهور يعيش بلا قيود أو مسؤوليات، إلى أن تتغير حياته تمامًا بعد وفاة عمته، التي تركت له ثروة كبيرة مشروطة بالعثور على ابنه من إحدى زيجاته السابقة. وخلال رحلته، ترافقه المحامية "ماجدة" لمساعدته في تنفيذ الشرط، لكن سرعان ما تتصاعد الخلافات بينهما، لتخلق حالة من التوتر والمواقف المعقدة التي تقلب مسار الأحداث.

