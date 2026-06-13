بينهم يسرا.. إلهام شاهين مع النجوم في عيد ميلاد زوج نجلاء بدر- صور

احتفلت النجمة إلهام شاهين بحفل تخرج مراد نجل شقيقها الفنان أمير شاهين من الحضانة، وشاركت جمهورها صورًا تجمعها به عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

إلهام شاهين تحتفل بـ مراد نجل شقيقها

ظهرت إلهام في الصور مع مراد وشقيقته مريم، ووالدتهما ووالدهما أمير، وعلقت "حبيب قلبي مراد أمير شاهين كبر ما شاء الله واتخرج من الحضانة وخلاص هيدخل المدرسة.. تقليد لطيف جدا يفرحوا به الأولاد ويعملوا لهم حفل وداع للحضانة اللي حبوها وكونوا فيها أول صداقاتهم".

وتابعت "كان يوم جميل جدا.. فيه البراءة والشقاوة والضحكة من القلب.. عقبال ما أشوفه بيتخرج من الجامعة.. وربنا يفرح قلبك يا أمير إنت ومنة بمراد والقمراية مريم.. بحبكم من كل قلبي".

إلهام شاهين تبدأ تصوير فيلم الحافي

جدير بالذكر أن إلهام شاهين بدأت تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم الحافي والذي يناقش قضية الدجل والشعوذة، وعن العمل قالت في لقاء لها مع المذيعة بوسي شلبي، إن العمل يركز على أن معرفة الدجالين ببعض الأمور تأتي بالصدفة وأحيانا بألاعيب معينة، وفي النهاية يكون مصيرهم الفشل.

وأضافت "أنا ضد الدجالين عموما ولا أصدق فيهم، ولما بيجي حد يقولي أشوفلك الفنجان، بيقولي إحنا مش عايزين نشوفلك بعد ما يبص في الفنجان، بيحس إن فيه حائط صد بيني وبين النوعية دي، وعمر ما حد قالي حاجة وصدقت معايا أبدًا ممكن يصدق مع حد غيري معايا أنا لأ".

فيلم الحافي إخراج مازن الجبلي، تأليف محمد الغيطي، بطولة إلهام شاهين، عمرو عبدالعزيز، أحمد سلامة، إلهام صفي الدين.

اقرأ أيضا

غنت لها شادية مرتين.. 15 صورة لطفلة السينما المصرية إكرام عزو

"خاسة أوي"| مي عز الدين تثير تفاعلا بأحدث إطلالاتها..وزوجها يغازلها – صور