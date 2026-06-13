بإطلالة صيفية.. أحدث ظهور لـ نادين نسيب نجيم والجمهور يعلق- صور

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خطفت الفنانة نادين نسيب نجيم، الأنظار إليها بإطلالة صيفية بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

نادين نسيب نجيم بإطلالة صيفية

ونشرت نادين، الصور التي ارتدت خلالها فستان صيفي أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالها يشبه جمال مونيكا بيلوتشي، هذا الجمال صعب يتوجد، بكل الحالات بتجنني، الأنوثة والجمال، قمر، تحفة، كاريزما طاغية، ملكة الشاشة فعلا لا قبلك ولا بعدك".

نادين نسيب نجيم بطلة مسلسل ممكن

وكان آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "ممكن" الذي يعرض حاليا على احدى المنصات الرقمية، وينتمي إلى فئة الدراما الرومانسية الاجتماعية، حيث يطرح قصة إنسانية مؤثرة تتناول الفوارق الطبقية والصراعات النفسية والعاطفية، من خلال رحلة "نور" و"زياد" وما يواجهانه من تحديات واختبارات صعبة في مواجهة المجتمع والظروف.

المسلسل من إخراج أمين درة، وبطولة نادين نسيب نجيم، ظافر العابدين، زينة مكي، أنجو ريحان، رودريغ سليمان، آلان سعادة ورولا حمادة.

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