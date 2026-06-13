كشفت أوراق القضية أن المتهم "محمد ن.م.س" (37 عامًا)، بائع خضروات وفاكهة، لم يرتكب الجريمة بشكل عفوي، بل خطط مسبقًا لسرقة المجني عليها بعد علمه بأنها تقيم بمفردها داخل منزلها بدائرة مركز بنها.

تسلل ليلي داخل منزل المجني عليها

في ليلة 7 يناير 2025، توجه المتهم إلى منزل السيدة حاملاً سكينًا، وتمكن من التسلل إلى الداخل مستغلًا هدوء المنطقة، قبل أن يتجه إلى غرفة نومها حيث كانت بمفردها.

طعنات قاتلة أنهت حياتها في الحال

فور استشعارها بوجوده، قام المتهم بمباغتتها بعدة طعنات متفرقة باستخدام سلاح أبيض، استقرت إحداها في مناطق قاتلة، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وفق ما جاء في تقرير الصفة التشريحية.

من سرقة إلى جريمة قتل

أوضحت التحقيقات أن هدف المتهم الأساسي كان السرقة، إلا أن مقاومة الموقف ومحاولته الإفلات دفعته لاستخدام العنف، قبل أن يستولي على مبلغ مالي من داخل المنزل ويلوذ بالفرار.

تحريات الأمن وكشف المتهم

عقب اكتشاف الجريمة، نجحت الأجهزة الأمنية في جمع التحريات وفحص مسرح الواقعة، حتى تم التوصل إلى المتهم وضبطه، وتبين حيازته لسلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

إحالة أوراق المتهم إلى المفتي

نظرت محكمة جنايات بنها القضية، وانتهت إلى إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة 11 يوليو 2026 للنطق بالحكم.