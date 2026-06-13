أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل العمل على معالجة ملف التصالح في مخالفات البناء، من خلال إدخال تعديلات متتالية على القانون تستهدف تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

مدبولي: عدلنا القانون أكثر من مرة

قال رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته بمحافظة البحيرة، إن الدولة قامت بتعديل قانون التصالح أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، في محاولة للتغلب على التحديات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي.

وأوضح أن كل مرحلة من مراحل التنفيذ كانت تكشف عن بعض المشكلات التي تستدعي التدخل لمعالجتها وضمان تحقيق أهداف القانون.

"بنحاول بأقصى جهدنا نبسط الإجراءات"

أشار إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة خلال المرحلة الحالية لتبسيط الإجراءات المرتبطة بملف التصالح، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وإنهاء الطلبات المتراكمة.

وأضاف: "بنحاول بأقصى جهدنا نبسط الإجراءات"، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى منظومة أكثر مرونة وفاعلية في التعامل مع الملف.

إغلاق ملف متراكم منذ سنوات

شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تستهدف أن تكون التعديلات الحالية هي الأخيرة، بما يتيح غلق ملف التصالح بشكل نهائي بعد سنوات طويلة من التراكمات والمشكلات المرتبطة بمخالفات البناء.

وأكد أن الدولة حريصة على إنهاء هذا الملف المزمن بصورة تحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة مصالح المواطنين.