واجه الفنان الراحل نور الشريف في طفولته أزمة قوية عقب اكتشافه، وهو في عامه السادس، أن من رباه هو عمه وليس والده، وتحول "الاكتشاف المفاجئ" إلى "صدمة".

وتحدث الراحل نور الشريف، الذي تحل اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل ذكرى مولده، إذ ولد في مثل هذا اليوم سنة 1946، عن مفاجآت اكتشاف والده الحقيقي خلال ظهوره في لقاء تليفزيوني.

سر "محمد جابر"

وقال نور الشريف: "صدمت صدمة فظيعة لما كنت في المدرسة الابتدائية، وكان لدينا مدرس طويل بابتسامة حلوة بيتمم على الحضور، ونادى اسم محمد جابر عبد الله، ومحدش رد عليه، وبحكم إنه كان من عندنا من السيدة زينب ويعرفني قال لي (إنت محمد جابر)، فقلت له (لا أنا اسمي نور إسماعيل)، ورد عليا قائلاً (لا إنت من النهاردة اسمك محمد جابر) فزعلت جداً".

وتابع: "عمري وقتها كان 6 سنوات، ولما رجعت البيت قلت لعمتي اللي حصل، وقالت لي أيوة إنت اسمك محمد، وإسماعيل اللي إنت فاكره أبوك يبقى عمك، وكان جدي هو من اختار لي اسم (نور)، ولكن والدي كتب في شهادة الميلاد (محمد). وكانت لحظة اكتشافي هذه، ومع صغر السن، عملت لي لخبطة".

لعنة الـ 26

وذكر نور الشريف في حواره عن أسباب إصراره على الزواج من الفنانة بوسي عقب تخطيه عامه الـ 26.

وقال: "حسيت بالفزع لما عرفت بالصدفة وأنا عند الحلاق إن والدي اتوفى وعمره 26 سنة، وبعده كان لي ابن عم توفي وهو كمان عمره 26 عاماً، وساب طفلين زي ماحصل معايا أنا وأختي عواطف، وهنا قلت لا مش هتجوز في العمر ده؛ وخوفت إن أولادي يواجهوا نفس المصير".

وتابع نور الشريف: "وبالفعل بعد قصة الحب التي جمعتني وبوسي، تزوجتها وعمري 27 سنة".

رحيل نور الشريف

ورحل الفنان نور الشريف عن عالمنا في 11 أغسطس 2015، إثر معاناته من سرطان الرئة، بعد مشوار فني حافل أثرى به الحياة الفنية، وقدم في السينما حوالي 200 فيلم، تصدرت منها 7 أفلام قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية، وهي: "زوجتي والكلب، أبناء الصمت، الكرنك، أهل القمة، حدوتة مصرية، العار، وسواق الأتوبيس".



حديث نورالشريف





