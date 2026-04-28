نجح عدد من النجوم المصريين الشباب في وضع بصماتهم في هوليوود من خلال مشاركتهم بعدد من الأعمال سواء التلفزيونية أو السينمائية التي تعاونوا خلالها مع كبرى شركات الإنتاج وحققت هذه الأعمال نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا.

ويأتي اختيار العديد منهم في هوليوود نظرا لملامحهم المصرية ليتم الاستعانة بهم بالعديد من الأعمال التي تدور أحداثها في منطقة الشرق الأوسط وكان أبرز هؤلاء النجوم الشباب مؤخرا الفنانة مي الغيطي التي شاركت في الفيلم العالمي "The Mummy"، إلى جانب الفنان أمير المصري الذي شارك مؤخرا ببطولة فيلم "Giant" الذي تدور أحداثه حول الملاكم العالمي نسيم حميد.

ونقدم لكم في هذا التقرير نجوم مصريين يتألقون في سماء هوليوود:

محمد كريم

أصبح الفنان محمد كريم من أبرز النجوم المصريين الذي لمعوا في هوليوود خلال الفترة الماضية، وشارك مجموعة من أبرز نجوم هوليوود أفلامهم منهم النجم العالمي نيكولاس كيدج، والنجم العالمي بروس ويليس، وكانت آخر مشاركات محمد كريم في هوليوود بفيلم الغرب الأمريكي "Gunslinger" عام 2025 بطولة النجم نيكولاس كيدج.

مي الغيطي

نجحت الفنانة مي الغيطي في لفت الأنظار لموهبتها و شاركت خلال الفترة الماضية بعدد من الأعمال العالمية منها التلفزيونية والسينمائية أبرزها مسلسل ديزني "Kizazi Moto" عام 2023 وسط مجموعة من نجوم هوليوود، كما تشارك مي الغيطي بفيلم الكوميديا "Due Dating" ويشاركها البطولة كل من رولان ستيرلينج، جيد أش، أليكس كروكفورد، دانيلا سكوت تأليف جيد أش، إخراج دانيال باكيت، والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

أمير المصري

نجح الفنان أمير المصري في وضع اسمه ضمن أبرز النجوم الشباب المصريين في السينما العالمية، وشارك خلال الفترة الماضية بعدد من الأعمال المتميزة منها مسلسل الدراما "The Crown"، وفيلم الدراما "In Camera" عام 2023، وكان آخر مشاركاته الفنية بفيلم "Giant" الذي جسد خلاله السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني نسيم حميد وشاركه البطولة النجم العالمي بيرس بروسنان.

أحمد مالك

كانت أولى خطوات أحمد مالك نحو العالمية بفيلم الدراما "The Furnace" عام 2020 ليلفت من خلاله الأنظار لموهبته التمثيلية، وكان له مشاركة مميزة بفيلم الدراما والسيرة الذاتية "The Swimmers" المرشح لجائزة بافتا البريطانية.

مينا مسعود

استعانت به شركة ديزني للقيام بدور الشخصية الكارتونية علاء الدين في فيلم النسخة الواقعية الذي حمل نفس الاسم وعرض عام 2019، وكان بمثابة شهادة ميلاده الفنية، لتنهال عليه العروض من كبرى شركات الإنتاج في هوليوود، ليصبح مينا مسعود هو من أبرز النجوم الشباب المصريين في هوليوود.

مي قلماوي

تعد مي قلماوي من أبرز النجمات الشباب في هوليوود مؤخرا، واستعانت بها شركتا "مارفل" و"ديزني" للمشاركة بمسلسل الأبطال الخارقين "Moon Knight" عام 2022 وجسدت خلاله شخصية "ليلى الفولي" وأصبحت أول بطلة خارقة مصرية في تاريخ شركة مارفل، كما أنها شاركت مؤخرا بفيلم الرعب والاثارة "The Mummy" مع الفنانة مي الغيطي.

