تخطت أغنية "الحضن شوك" التي طرحتها المطربة شيرين عبدالوهاب المليون ونصف مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وذلك بالتزامن مع تباين الآراء حولها، وتعليق البعض على مستوى الأغنية ووصفها بالضعيف.

وعلق الناقد طارق الشناوي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، على ما يثار بشأن الأغنية، ومدى تأثيرها على عودة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنية بعد غياب.

ماذا قال طارق الشناوي؟

وقال طارق الشناوي: "المؤكد أن شيرين صوت مهم في حياتنا الغنائية العربية كلها على مدى ربع قرن، وهي صوت استثنائي يدخل القلب. صحيح أن العقل الذي يوجه الموهبة يخفق في الاختيارات أحياناً وتبدد طاقتها خارج رقعة الفن، ولكن من مداخلتها الهاتفية مع عمرو أديب، شعرت بقدر لا ينكر من الاطمئنان؛ لأنها على الطريق الصحيح، وأعتقد أنها كل أسبوعين أو ثلاثة أو شهر قد تطرح أغنية، وعندما تصبح في لياقة جسدية عالية ستعود أيضاً للغناء على المسرح في نهاية الأمر هذا العام، ولكن البدايات مطمئنة".

وعن تحقيق أغنية "الحضن شوك" مشاهدات تخطت المليون والنصف بعد 3 أيام من طرحها، والسر في ذلك، أجاب: "شيرين صوت قلوب الناس مفتوحة له في كل لحظة، وأتمنى أن تتعافى من كل المشكلات الصحية التي كانت تمر بها وتعود كما ينبغي أن تكون العودة، والمهم هنا أن قلوب الناس عمرها لم تُغلق أمام صوتها".

"الحضن شوك" والانتقادات

ورداً على سؤال بشأن انتقادات كلمات ولحن الأغنية، قال طارق الشناوي: "أنا مش عايز الأمر يبقى اللحن أعجبنا أو لا، والكلام قوي أو لا، أو حتى الأداء. ومهما كان يرى البعض أن الأغنية لم تصل حدود الكمال بما فيها صوت شيرين لكونها في مرحلة التعافي، فإن تواجدها على الخط مع الجمهور يعد أحد أهم خطوات العلاج".

وأوضح طارق الشناوي: "ارتفاع مشاهدات الأغنية والجدل حولها كلها علامات تؤكد أن الجمهور لا يزال على الخط معها، وهذا أهم حاجة لها أن تتعافى بالحب الذي يكنه لها جمهورها. والجمهور من جانبه لم ينتظر صوتها كاملاً أو بكل لياقته التي تعودنا عليها، ولكنه يشجعها أن تكمل طريق العلاج وأن تعود مجدداً، ولهذا أنا سعيد بالصدى الذي حدث؛ لأن ما قدمته شيرين عبد الوهاب هو بداية مبشرة على طريق العودة".

يذكر أن أغنية شيرين عبدالوهاب "الحضن شوك"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر توما، ومنتج منفذ ميدو فؤاد، وإنتاج سوني ميوزيك الشرق الأوسط.

