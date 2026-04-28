احتفل الفنان الكبير صلاح عبدالله بفوز نادي بيراميدز على النادي الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الاثنين ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بنتيجة ثلاث أهداف دون رد لنادي بيراميدز.

ونشر صلاح عبدالله صورة له عبر صفحته على "فيسبوك" ظهر خلالها مرتديا بدلة بيضاء بالكامل وعليها شعار نادي الزمالك وكتب صلاح عبدالله على الصورة: "يوم عجيب بعد ما زعلنا قوي فرحنا قوي، وإخواتنا بعدما فرحوا قوي زعلوا قوي، وهي دي الكورة وهي دي الحياة".

كما نشر مقطع فيديو طريف ظهر خلاله وهو يتابع أحداث المباراة وبجانبه زوج ابنته وعلق على الفيديو: "صاصا وجوز بنته الأهلاوي قوي اللي ياما ضايقني".

صلاح عبدالله ينتمي لجمهور القلعة البيضاء

وجاء احتفال صلاح عبدالله بفوز نادي بيراميدز على النادي الأهلي، نظرا لانتمائه لجماهير القلعة البيضاء نادي الزمالك، وقرب نادي الزمالك من تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز، ودائما ما يعلق على مباريات الفريق سواء محليا أو قاريا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتلقى تعليقاته على المباريات تفاعلا كبيرا بين جمهوره ومحبيه.

أعمال ينتظر عرضها صلاح عبدالله



ويشارك الفنان صلاح عبدالله بمسلسل "إعلام وراثة" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل حول خلافات عائلية على تركة وميراث تتحول إلى صراعات حادة داخل الأسرة، تكشف أسرارًا وخبايا نفسية وشخصية بين أفراد العائلة وتُظهر تأثير المال والسلطة على العلاقات الإنسانية.

المسلسل بطولة: عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، أحمد فهيم، إنتصار، تأليف كريم سرور، سيناريو وحوار هبة الحسيني، إخراج حسن صالح.

اقرأ أيضا:

