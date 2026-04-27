إعلان

مي عمر جريئة ونسرين طافش كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : سهيلة أسامة

12:30 ص 27/04/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    عائشة بن أحمد
  • عرض 9 صورة
    عائشة بن أحمد في أحدث ظهور
  • عرض 9 صورة
    بشرى تنشر صور من أحدث ظهور لها
  • عرض 9 صورة
    الفنانة اللبنانية ماغي بو غضن بإطلالة كاجوال
  • عرض 9 صورة
    السيناريست إنجي علاء (2)
  • عرض 9 صورة
    إطلالة أصالة في حفلها في باريس
  • عرض 9 صورة
    أيتن عامر تخطف الأنظار
  • عرض 9 صورة
    أنغام تتألق في أحدث ظهور لها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بشرى

شاركت الفنانة بشرى جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت بدلة باللون الأزرق ونسقت معها توب أبيض.

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار من خلال أحدث ظهور لها أثناء رحلتها إلى مدينة براج، ونشرتالصو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، إذ ارتدت جيبة قصيرة باللون الأبيض ونسقت معها بلوزة باللون اللبني.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة كاجوال أنيقة، و ارتدت ترينج باللون البني ونسقت معه توب باللون الأبيض، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

أصالة نصري

شاركت الفنانة أصالة نصري جمهورها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورًا من حفلها الذي أُقيم أمس 25 أبريل في العاصمة الفرنسية باريس، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

أنغام

خطفت الفنانة أنغام الأنظار من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون البترولي.

عائشة بن أحمد

خطفت الفنانة عائشة بن أحمد الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها بليزر باللون الأسود ونسقت معه شورت جينز.

إنجي علاء

شاركت السيناريست إنجي علاء جمهورها وحبيها صورًا جديدة، ونشرتها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

ماغي بو غضن

ظهرت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن بإطلالة كاجوال، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

أيتن عامر

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة صورة وظهرت خلالها بفستان طويل باللون النبيتي.

نورهان منصور

نشرت الفنانة نورهان منصور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها وهي تمارس الرياضة

اقرأ أيضًا:

نجوم الفن إطلالات مي عمر أنغام نورهان منصور أيتن عامر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد بيان الاستثمار .. هل يُعاقب سماسرة العقارات بسبب واقعة طبيبة الجيزة؟
"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة
زووم

مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي
الموضة

خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام
حوادث وقضايا

طلب خاص من توروب قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري.. ما هو؟
رياضة محلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟