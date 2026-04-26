تعرض عدد من نجوم الفن، لأزمات صحية، استلزمت نقل بعضهم للمستشفى خلال الفترة الماضية.

مصراوي يعرض لكم في هذا التقرير أبرز النجوم الذين عانوا من أزمات صحية:

هاني شاكر

النجم الكبير هاني شاكر، نقل لإحدى المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس، ويخضع لرعاية طبية كاملة داخل المستشفى.

وكشفت الفنانة نادية مصطفى في بيان لها أن حالة الفنان هاني شاكر مستقرة، وطالبت جمهوره بالدعاء له.

ونقل الفنان هاني شاكر للمستشفى بسبب معاناته من نزيف في القولون، وأدى استمرار النزيف إلى توقف القلب لدقائق، وتأثر وظائف الكلى.

ميرفت أمين

أصيبت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين بنزلة برد، ونفى الفنان ياسر جلال والإعلامية بوسي شلبي، ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نقل الفنانة الكبيرة للمستشفى، وأكدوا أنها تتلقى العلاج داخل منزلها.

محمد التاجي

خضع الفنان الكبير محمد التاجي، لعملية جراحية "فتق إربي"، منذ أيام، وبعد استقرار حالته الصحية خرج من المستشفى.

سامي عبدالحليم

الفنان الكبير سامي عبدالحليم، نقل منذ أيام لغرفة العناية المركزة بمستشفى القصر العيني، بعد تعرضه لجلطة في المخ.

عبدالرحمن أبو زهرة

دخل الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، المستشفى، الشهر الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية استلزمت نقله غرفة العناية المركزة.

