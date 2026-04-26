بسبب أغنية.. حقيقة خلاف حمدي بتشان ومحمد هنيدي

كتب : منال الجيوشي

10:12 م 26/04/2026

حمدي بتشان ومحمد هنيدي

قال المطرب الشعبي حمدي بتشان، إنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين النجم محمد هنيدي بسبب أغنية "أنا واد خلاصة".

ما قصة الأغنية؟

وأكد المطرب حمدي بتشان خلال حديثه في مداخلة تلفزيونية مع برنامج تفاصيل: "مفيش خلاف بيني وبين محمد هنيدي، أغنية أنا واد خلاصة نجحت وكسرت الدنيا، وأنا لما عملت عليها أكثر من إعلان، المؤلف والملحن باعوها للشركة وأنا المنتج".

وتابع: "كان من باب أولى أنا اللي أغني الأغنية، لكن لقيت محمد هنيدي قدمها في إعلان لصالح واحدة من شركات الاتصالات، وقتها لما رجعت للمنتج قال لي ما لكش حقوق عندنا».

وكشف حمدي بتشان أن الشركة التي لم تُراعِ حقه، على الرغم من أنه صاحب الأغنية ومنتجها، وتفاجأ بالأغنية بصوت هنيدي.

وأوضح أنه قام على الفور بإغلاق الأغنية على اليوتيوب وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أبلغته الشركة بأنه ليس له أي حقوق.

تعاون حمدي بتشان ومحمد هنيدي

وشارك حمدي بتشان ومحمد هنيدي في مسرحية "البراشوت" بطولة: سيد زيان وسعاد نصر وفؤاد خليل، وعرضت المسرحية عام 1991.

محمد هنيدي حمدي بتشان مسرحية البراشوت

بلوك جريء- هكذا نسقت مي عمر إطلالتها
بعد بيان الاستثمار .. هل يُعاقب سماسرة العقارات بسبب واقعة طبيبة الجيزة؟
ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة
