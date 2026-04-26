قال المطرب الشعبي حمدي بتشان، إنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين النجم محمد هنيدي بسبب أغنية "أنا واد خلاصة".

ما قصة الأغنية؟

وأكد المطرب حمدي بتشان خلال حديثه في مداخلة تلفزيونية مع برنامج تفاصيل: "مفيش خلاف بيني وبين محمد هنيدي، أغنية أنا واد خلاصة نجحت وكسرت الدنيا، وأنا لما عملت عليها أكثر من إعلان، المؤلف والملحن باعوها للشركة وأنا المنتج".

وتابع: "كان من باب أولى أنا اللي أغني الأغنية، لكن لقيت محمد هنيدي قدمها في إعلان لصالح واحدة من شركات الاتصالات، وقتها لما رجعت للمنتج قال لي ما لكش حقوق عندنا».

وكشف حمدي بتشان أن الشركة التي لم تُراعِ حقه، على الرغم من أنه صاحب الأغنية ومنتجها، وتفاجأ بالأغنية بصوت هنيدي.

وأوضح أنه قام على الفور بإغلاق الأغنية على اليوتيوب وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أبلغته الشركة بأنه ليس له أي حقوق.

تعاون حمدي بتشان ومحمد هنيدي

وشارك حمدي بتشان ومحمد هنيدي في مسرحية "البراشوت" بطولة: سيد زيان وسعاد نصر وفؤاد خليل، وعرضت المسرحية عام 1991.

منة شلبي وشيرين".. 5 نجوم تصدروا التريند الفترة الماضية

وفاة نجل الفنان إبراهيم سعفان.. تعرف على موعد ومكان الجنازة



