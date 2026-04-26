إعلان

محمد رمضان: "ربنا جعل الصلاة قد الفلاح وقد العمل"

كتب : معتز عباس

10:52 م 26/04/2026

محمد رمضان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الفنان محمد رمضان أن النجاح الذي حققه في مشواره الفني والحياتي يعود في المقام الأول إلى توفيق الله، مشيرًا إلى أهمية السعي والعمل المستمر في الدنيا.

وأوضح محمد رمضان، خلال تصريحات تلفزيونية، على قناة "دويتش فيله"، أن الحياة الدنيا ليست مكانًا للراحة المطلقة، والإنسان مطالب دائمًا بالاجتهاد والسعي لتحقيق أهدافه.

ماذا قال رمضان عن الصلاة والجنة؟

وأضاف: "إحنا في دنيا مش في جنة وربنا عايزنا نعمل ونسعى"، في إشارة إلى أهمية العمل والاجتهاد لتحقيق النجاح.

وتابع: "الناس ممكن ما بتفكرش في ده، في الأذان إحنا بنقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فالاثنين قد بعض يعني ربنا خلى الصلاة قد الفلاح وقد العمل".

وأكمل: "ربنا كان ممكن يقول ثلاثة حي على الفلاح وواحدة حي على الصلاة لا هم قد بعض فالعمل طبعا شيء مهم جدا وبيحمي الإنسان من أشياء كتير بيحميه من من الاكتئاب بيحميه من الغرور".

أحدث أفلام محمد رمضان

يستعد رمضان لطرح فيلمه الجديد "أسد" في دور العرض السينمائية داخل مصر يوم 14 مايو، ثم عرضه في الدول العربية 21 مايو المقبل

يشارك في بطولته رزان جمال وإسلام مبارك، وهو من تأليف شيرين دياب وخالد دياب وإخراج محمد دياب.

تدور أحداث فيلم أسد في عام 1280 خلال حقبة المماليك، حيث يتناول قصة "علي بن محمد الفارسي" الذي يُباع في سوق العبيد قبل أن يقود ثورة ضد الجيش العباسي.

فيلم أسد محمد رمضان الأذان حي على الصلاة

أحدث الموضوعات

الموضة

بلوك جريء- هكذا نسقت مي عمر إطلالتها
شئون عربية و دولية

تقارير: الجيش الأمريكي صادر نفطا إيرانيا بقيمة 380 مليون دولار
أخبار و تقارير

ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

بعد انتهاء الـ90 يومًا.. أي السيناريوهات المتوقعة لحرب إيران؟
أخبار مصر

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

