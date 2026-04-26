أكد الفنان محمد رمضان أن النجاح الذي حققه في مشواره الفني والحياتي يعود في المقام الأول إلى توفيق الله، مشيرًا إلى أهمية السعي والعمل المستمر في الدنيا.

وأوضح محمد رمضان، خلال تصريحات تلفزيونية، على قناة "دويتش فيله"، أن الحياة الدنيا ليست مكانًا للراحة المطلقة، والإنسان مطالب دائمًا بالاجتهاد والسعي لتحقيق أهدافه.

ماذا قال رمضان عن الصلاة والجنة؟

وأضاف: "إحنا في دنيا مش في جنة وربنا عايزنا نعمل ونسعى"، في إشارة إلى أهمية العمل والاجتهاد لتحقيق النجاح.

وتابع: "الناس ممكن ما بتفكرش في ده، في الأذان إحنا بنقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فالاثنين قد بعض يعني ربنا خلى الصلاة قد الفلاح وقد العمل".

وأكمل: "ربنا كان ممكن يقول ثلاثة حي على الفلاح وواحدة حي على الصلاة لا هم قد بعض فالعمل طبعا شيء مهم جدا وبيحمي الإنسان من أشياء كتير بيحميه من من الاكتئاب بيحميه من الغرور".

أحدث أفلام محمد رمضان

يستعد رمضان لطرح فيلمه الجديد "أسد" في دور العرض السينمائية داخل مصر يوم 14 مايو، ثم عرضه في الدول العربية 21 مايو المقبل

يشارك في بطولته رزان جمال وإسلام مبارك، وهو من تأليف شيرين دياب وخالد دياب وإخراج محمد دياب.

تدور أحداث فيلم أسد في عام 1280 خلال حقبة المماليك، حيث يتناول قصة "علي بن محمد الفارسي" الذي يُباع في سوق العبيد قبل أن يقود ثورة ضد الجيش العباسي.