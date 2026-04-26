قال المخرج محمد دياب، إنه يرغب في تقديم شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عمل فني، مؤكدًا أنها من أكثر الشخصيات إثارة دراميًا في الوقت الحالي.

محمد دياب يتحدث عن دونالد ترامب

وتابع محمد دياب، خلال حواره بفقرة "الضيف" على قناة “مودرن mti” مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي: "العالم لا يعرف كيف يتعامل مع ترامب، وتصرفاته مليئة بالنرجسية، وده بيخلق مادة درامية ثرية جدًا”.

واًضاف: "العالم كله بيتعامل معاه كأنه طفل كبير’، وده يخليه شخصية مختلفة تمامًا.. إحنا مشوفناش زيه قبل كده".

وكشف دياب أن شخصية ترامب تظل الأكثر جدلًا وتأثيرًا، حتى عند مقارنتها بشخصيات تاريخية مثل أدولف هتلر، وتابع: "حتى هتلر كان فيه جزء عقلاني، لكن ترامب حالة مختلفة”.

آخر أعمال محمد دياب

يذكر أن آخر أعمال المخرج محمد دياب، فيلم “أسد”، بطولة: محمد رمضان ماجد الكدواني، رزان جمال، محمد قاسم، عمرو القاضي.

طرح برومو فيلم "الكلام على إيه" لمصطفى غريب.. استعدادا لعرضه في السينمات

ليلى علوي تهدي يحيى الفخراني "بوكيه ورد" بعد مشاهدة مسرحية "الملك لير"