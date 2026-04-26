وثقت الفنانة ندى موسى كواليس رحلتها إلى جبال الألب، ونشرت صورا جديدة عبر صفحتها الرسمية "انستجرام".

ظهرت ندى موسى في الصور وهي تستمتع بوقتها هناك والتقطت العديد من الصور التذكارية، التي حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكتبت ندى موسى على الصور: "يقولون أن الحياة رحلة، لكن أعتقد انها حول الاستكشاف، جبال الألب تذكرني بأن العثور على ذاتي هو أعظم المغامرات قط".

ندى موسى تشارك بأكثر من مسلسل في رمضان 2026

شاركت الفنانة ندى موسى بعدد من المسلسلات التي تم عرضه طوال شهر رمضان الماضي، وتعاونت خلالها مع نخبة من أملع النجوم وهما مسلسل "نون النسوة" بطولة الفنانة مي كساب، ومسلسل "فرصة أخيرة" بطولة الفنان محمود حميدة والفنان طارق لطفي.

آخر مشاركات ندى موسى على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات ندى موسى على شاشة السينما بفيلم "فار بـ 7 أرواح" عام 2025.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول سبع قصص مختلفة وشخصيات متنوعة، ولكن تربطهم جثة غامضة تتنقل بينهم بشكل ساخر، مما يتسبب لهم في الكثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها.

وشارك ببطولة الفيلم كل من محمد لطفي، سليمان عيد، محمد رضوان، أحمد فتحي، تأليف محمد فاروق شيبا، إخراج شادي علي.

