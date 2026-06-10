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خيانة ونجاة من القتل.. محطات مأساوية في حياة الراحل عبدالعزيز مخيون

أقيمت منذ قليل جنازة الفنان الكبير الراحل، والذي وارى الثرى بمسقط رأسه في مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة

حضر الجنازة أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم عضو النقابة، لتشييع جثمان الراحل، وتقديم التعازي والمواساة لأسرته وأقاربه ومحبيه.

جنازة عبد العزيز مخيون

شيع أهالي محافظة البحيرة، اليوم، جثمان الفنان القدير عبدالعزيز مخيون إلى مثواه الأخير، حيث احتشد أبناء المحافظة لتوديع أحد أبرز رموزها الفنية.

وأُقيمت صلاة الجنازة وسط حضور واسع من الأهالي ومحبي الفنان الراحل، الذين حرصوا على المشاركة في الوداع الأخير تعبيرًا عن تقديرهم لمسيرته الطويلة ومكانته الكبيرة في قلوبهم.

وفاة عبدالعزيز مخيون بعد أزمة صحية

تعرض الفنان عبدالعزيز مخيون لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية.

وتم احتجازه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تعلن أسرته وفاته صباح اليوم الأربعاء.

ويعد عبدالعزيز مخيون أحد أبرز نجوم الفن المصري، إذ قدم خلال مشواره عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور.



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