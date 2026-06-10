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"حورية".. جومانا مراد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

كتب : نوران أسامة

01:26 م 10/06/2026
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    أحدث ظهور لجومانا مراد
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    جومانا مراد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها
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    جومانا مراد
  • عرض 5 صورة
    جومانا مراد تتألق بفستان أبيض أنيق

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خطفت الفنانة جومانا مراد الأنظار بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لاقت تفاعل واسع من متابعيها.

ونشرت جومانا الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل باللونين الأبيض والفضي، واعتمدت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

تعليقات الجمهور على الصور

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، وجاءت أبرز التعليقات: "جوجو القمر"، "الغالية علينا"، "تخطفي القلوب"، "ست جميلة وأنيقة"، "ما شاء الله عليكي حبيبتي"، "أجمل الستات"، و"عسولة".

آخر ظهور لجومانا مراد

وكان آخر ظهور لجومانا مراد خلال حضورها حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري باسل سماقية، الذي أُقيم أمام سفح الأهرامات، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

مشاركة جومانا مراد في دراما رمضان 2026

يذكر أن جومانا مراد شاركت في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "اللون الأزرق"، الذي عرض ضمن النصف الثاني من الموسم الرمضاني.

وشارك في بطولة العمل أحمد رزق، أحمد بدير، كمال أبو رية، نجلاء بدر، وحنان سليمان، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي.

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