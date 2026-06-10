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ياسر جلال ينعى عبدالعزيز مخيون: رجل عاش مخلصاً لفنه ومبادئه

كتب : معتز عباس

06:01 م 10/06/2026

ياسر جلال وعبدالعزيز مخيون

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نعى الفنان ياسر جلال الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، الذي توفي صباح اليوم، بعد تعرضه لأزمة صحية صعبة دخل على إثرها المستشفى وتوفي لاحقًأ.

ونشر جلال صورة تجمعه بـ عبدالعزيز مخيون، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: الحزن والأسى، أنعي أستاذي العظيم و الفنان القدير عبد العزيز مخيون، رحل عنا اليوم رمز من رموز الفن المصري الأصيل، رجل عاش مخلصاً لفنه ومبادئه، وترك لنا إرثاً فنياً عظيماً سيظل خالداً في ذاكرتنا خالص العزاء لأسرته المحترمة ولنا جميعاً في هذا المصاب الأليم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

موعد ومكان جنازة الفنان عبدالعزيز مخيون

وأعلنت أسرة الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء، من المسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يُوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة.

وفاة عبدالعزيز مخيون بعد أزمة صحية

تعرض الفنان عبدالعزيز مخيون لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية.

وتم احتجازه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تعلن أسرته وفاته صباح اليوم الأربعاء.

ويعد عبدالعزيز مخيون أحد أبرز نجوم الفن المصري، إذ قدم خلال مشواره عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور.

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