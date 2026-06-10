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"رحل الفنان الكبير".. محمد صبحي ينعى عبدالعزيز مخيون

كتب : هاني صابر

06:05 م 10/06/2026

الفنان محمد صبحي

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نعى الفنان محمد صبحي، الفنان القدير عبدالعزيز مخيون الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض خلال تواجده بأحد المستشفيات التي تواجد فيها عقب معاناة مع أزمة صحية.

نعي محمد صبحي لـ عبدالعزيز مخيون

وكتب صبحي، عبر حسابه على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحل الفنان الكبير والقدير عبدالغزيز مخيون.. دعواتي لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته وأدعو الله أن يلهم أسرتك ويلهم كل حبايبك الصبر والسلوان".

مسلسل إفراج.. آخر أعمال عبدالعزيز مخيون

وشارك عبد العزيز مخيون في موسم دراما رمضان 2026 من خلال 3 أعمال فنية من بينها مسلسل "إفراج" الذي قام ببطولته عمرو سعد، وتارا عماد، وسما إبراهيم.

وكان الفنان عبدالعزيز مخيون قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث جرى احتجازه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تعلن أسرته وفاته صباح اليوم الأربعاء.

ويعد عبدالعزيز مخيون أحد أبرز نجوم الفن المصري، إذ قدم خلال مشواره عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور.

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