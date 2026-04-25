تزامنا مع تداول تصريحات وفيديوهات للدكتور الراحل ضياء العوضي عن السرطان والعلاج منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تظل قصة إصابة الفنان يوسف منصور وشفائه من المرض تجربة ملهمة لدى الجمهور ليس فقط لتعافيه منها ولكن بسبب الطريقة غير التقليدية التي اتبعها في العلاج والتي دائما ما يتحدث عنها لتوعية الناس بأهمية الأمل والبحث عن بدائل طبية حديثة.

وانتقد الدكتور الراحل ضياء العوضي في أحد لقاءاته عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، استخدام العلاج الكيماوي، معتبرا أنه يساهم في زيادة شراسة الخلايا السرطانية بدلا من القضاء عليها، لأنه وفق طرحه يعيد خلق بيئة ضاغطة داخل الأنسجة تدفع الخلايا لمزيد من التكيف والتكاثر، موضحا أن تكرار استهداف الخلايا بالعلاج يؤدي إلى ظهور خلايا أكثر مقاومة، تنتشر في أماكن يصعب السيطرة عليها، وهو ما يفسر، من وجهة نظره، تطور المرض لدى بعض الحالات.

وكان الفنان يوسف منصور، قد أعلن في لقاءات تليفزيونية سابقة أنه أصيب بمرض سرطان النخاع الشوكي، وبدأت الأزمة عندما تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، لدرجة أنه فقد القدرة على الحركة تماما وأصبح قعيدا لفترة، كما أخبره الأطباء في ذلك الوقت بصعوبة حالته.

​رحلة علاج يوسف منصور في ألمانيا

​ورفض يوسف منصور، الاستسلام للتشخيص التقليدي الذي يعتمد بشكل أساسي على العلاج الكيماوي، وسافر إلى ألمانيا، وهناك اتبع أسلوبا علاجيا يعتمد على الخلايا الجذعية وتنشيط جهاز المناعة في الجسم، بعيدا عن الجلسات الكيماوي المعتادة التي كانت ترهقه جسديا.

​وقال يوسف منصور ببرنامج "آخر الليل" المذاع على قناة "النهار" إنه وصل لمرحلة صعبة جدا حيث انخفض وزنه ليصل إلى 35 كيلو جراما، وكان في تلك الفترة عاجزا عن الحركة تماماً ويستخدم الكرسي المتحرك.

وأكد أن هناك دائما أمل في الشفاء من السرطان، مشيرا إلى أن "لكل داء دواء ليس معناها الأجزخانة" منتقدا الاعتماد الكلي على العلاج الكيماوي الذي يدمر جهاز المناعة، وأن نسبة الاستفادة منه ضئيلة جدا لا تتعدى 2% .

يوسف منصور يعلن طريقة تقوية جهاز المناعة

​وأوضح، أن العلاج الذي خضع له يعتمد على تقوية جهاز المناعة من داخل جسم الإنسان، حيث يتم سحب "كرات الدم البيضاء" من المريض، ثم العمل على تكاثرها لمدة 6 أيام، وبعدها يتم حقنها للشخص تحت الجلد كنوع من "التطعيم" كل 3 أسابيع.

​وأشار إلى أهمية رفع درجة حرارة الجسم (الحمى المصطنعة) لإخراج السموم وتنشيط الخلايا، موضحا أن الخلايا الجذعية داخل الجسم هي التي تتولى عملية الالتحام والشفاء الفعلي، و"اللي عايز الناس تعرفه أنه فيه أمل في العلاج من السرطان من غير كيمو، وكل الناس دم ولحم، وعلاج كل واحد في نفسه والدم اللي جوانا هو العلاج، واللايف ستايل في الأكل مهم جدا".

وشدد على أن التغذية الصحية تلعب دورا كبيرا في الشفاء، وأن الجسم يمتلك القدرة على معالجة نفسه إذا توفرت له الظروف المناسبة.

وفي لقاء له ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، قال يوسف منصور: "علمت أن الخلايا الجذعية لها دور فى علاج المرض، وبعد 6 أسابيع تحركت الأطراف بدون عملية، كما أصبت بمرض السرطان لثاني مرة".

وتابع "يوسف"، أنه لا يوجد طبيب خلايا جذعية لكن الخلايا تؤخذ من الحوض داخل معمل "أنا انتصرت على مرض السرطان بدون علاج كيماوي.. وأقول لكل الناس: أشكر ربنا في كل شيء.. علينا إخراج السموم من أجسامنا، ومعظم الناس تعمل (دايت) خطأ".

وببرنامج"بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبو طالب، قال يوسف منصور، إن سر حفاظه على صحته هو طريقة الأكل، واتباع الأنظمة الغذائية، قائلًا: "فيه ناس متعرفش الأكل بيدمر الجسم قد إيه".

وأكد أنه يعتمد في طعامه على الأسماك والخضروات، ويبتعد تماما عن تناول اللحوم والألبان والجبن لأنها تدمر الصحة، مشيرًا إلى أنه لا يأكل اللحوم الحمراء، بل يعتمد في نظامه على أكل الخضروات والأسماك، والخبز بكميات محدودة، موضحا "اللبن غير مخصص للبشر ولكنه لأبناء البقرة، واللحوم تعيش في الجسم 4 أيام والأسماك 4 ساعات، ومن هنا يكون امتصاصها أسرع".

وحذر الفنان يوسف منصور من تناول المشروبات الغازية، إذ تدمر الجسم "زمان كان الناس بيقدموا للي بيزورهم في البيت عرقسوس وبرتقال وكركديه وليمون، دلوقتي إحنا قلبناها لمياه غازية، والمياه الغازية فيها مية نار، وسم فئران اللي هو الزرنيخ، عشان الإدمان، تلاقي الناس دلوقتي تقولك مقدرش أكل غير بيها، بالإضافة للصبغة، ومواد بترولية، و14 معلقة في الزجاجة الواحدة".

عزاء الدكتور ضياء العوضي

يقام مساء اليوم السبت 25 أبريل، عزاء الدكتور الراحل ضياء العوضي بمسجد الخلفاء الراشدين من الساعة السادسة مساء وحتى التاسعة مساء، بمنطقة مصر الجديدة بشارع الحجاز.

وشيعت جنازة ضياء العوضي، أمس الجمعة من مسجد التوحيد بجمعية عرابي بالعبور بحضور عدد كبير من محبيه وأصدقائه.

