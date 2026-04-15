نشرت الفنانة مريم الجندي صورًا من كواليس استضافتها في برنامج "يحدث في مصر"، احتفالًا بالنجاح الذي حققته في مسلسل "هي كيميا".

تفاصيل إطلالة مريم الجندي

وشاركت مريم الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من متابعيها.

تألقت مريم الجندي بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت مرتدية بدلة باللون الأسود الداكن، ووضعت وشاح ملون حول الرقبة، وجاءت الإطلالة بشكل عام متناسقة تعكس ذوقها في اختيار الأزياء التي تجمع بين الرقي والبساطة.

وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "مريومة العالمية"، "نجمة النجوم"، "قمر"، "نجمة بنت نجم".

آخر أعمال مريم الجندي

يُذكر أن مريم الجندي شاركت في موسم دراما رمضان 2026 من خلال المسلسل الكوميدي "هي كيميا"، الذي عُرض في النصف الأول من الشهر الكريم، وشارك في بطولته مصطفى غريب، دياب، ميشيل ميلاد، ميمي جمال، وسيد رجب.

كما حققت نجاحًا ملحوظًا في موسم رمضان 2025 من خلال الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، زينة، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، وأحمد كشك، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

