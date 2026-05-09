رحل المطرب عبد الوهاب الدكالي، عميد الأغنية المغربية، عن عالمنا اليوم الجمعة عن عمر يناهز 85 عاماً.



وتوفي عبد الوهاب الدكالي بعد تدهور حالته الصحية، إثر خضوعه لعملية جراحية.

من هو عبد الوهاب الدكالي؟

ولد المبدع المغربي الراحل عام 1941 لأبوين من مدينة فاس المغربية، وقدم أول أغانيه "موال الخال" وهو في الثمانية عشر من عمره.



وتم اختيار الدكالي عام 1991 كأفضل شخصية عربية، ومنحته فرنسا جائزة السعفة الذهبية عام 2004، كما كرمه الفاتيكان مرتين.

مرسول الحب

حمل الراحل ألقاباً عديدة، ومنها لقب "مرسول الحب"، وهي الأغنية الأشهر في مشواره، والتي تحولت إلى تريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقديم الفنان دياب جملتها الموسيقية "هوم تيكا تيكا هوم" في مسلسل "هي كيميا" الذي عرض في رمضان الماضي.



وبدأت قصة الدكالي مع الأغنية التي حمل لقبها عندما قدمها له مؤلفها الشاعر حسن المفتي مع 41 أغنية غيرها في فترة الستينات، وظل محتفظاً بها لمدة عشر سنوات قبل أن يقرر تلحينها وغناءها عام 1972.



وعلّق "الدكالي" على غناء راغب علامة، وحميد الشاعري، وجنات، وغيرهم للأغنية، قائلاً: "أنا فخور بذلك، رغم مرور 40 عاماً على غنائها لأول مرة، إلا أنها تبدو كما لو غنيتها يوم أمس فقط، وهذا سرّ من ربّي".

عقاب ملكي

كان الدكالي بطلاً لواقعة شهيرة نال عنها عقاباً قاسياً من الملك المغربي، وذلك عقب تأخره عن الحضور مع نخبة من المطربين في حفل أقيم في قصر "إفران".



وقام "الحسن الثاني" بمنع الدكالي من الغناء في الحفل، وأمر حرسه بإفراغ عجلات سيارة المطرب الأربع من الهواء تماماً.

وعندما خرج الدكالي من الحفل، لم يكن أمامه إلا المبيت في سيارته، حتى إنه واجه شبح الموت بسبب البرد القارس وهطول الثلج.



