حضر النجم أحمد السقا مراسم عقد قران الفنان الشاب محمد محسن، الذي أقيم منذ قليل بحضور الأسرة والأصدقاء.

وحرص السقا على المشاركة في هذه اللحظة السعيدة، وحضر كأحد الشهود على كتب الكتاب في أجواء عائلية مميزة جمعت عددًا من الأصدقاء والمقربين.في لفتة تعكس قوة العلاقة التي تجمعه بمحمد محسن، وسط حالة من البهجة والاحتفال بين الحضور.

وشهدت مراسم عقد القران أجواءً بسيطة يغلب عليها الطابع العائلي.

أعمال الفنان محمد محسن الدرامية الأخيرة

وشارك محمد محسن في مسلسل العتاولة 1 و2 بشخصية "دبة" الذي جسد بطولته كلًا من أحمد السقا وباسم سمرة وطارق لطفي.

وجاءت آخر مشاركة للفنان محمد محسن في مسلسل هي كيميا بشخصية مرعي، والذي عرض في دراما رمضان 20226،

مسلسل هي كيميا" عرض في رمضان بمشاركة عددًا كبيرًا من نجوم الفن، بجانب دياب، من بينهم: مصطفى غريب، مريم محمود الجندي، ميشيل ميلاد، ميمي جمال، وسيد رجب، وظهور خاص للنجم هشام ماجد، من تأليف مهاب طارق وإخراج إسلام خيري.

