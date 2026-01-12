إعلان

كيف رد مصطفى غريب على تعليق خالد دياب حول مسلسل "هي كيميا"

كتبت- منال الجيوشي

10:00 ص 12/01/2026

مصطفى غريب

حرص المخرج والمؤلف خالد دياب، على دعم الفنان مصطفى غريب، الذي يشارك في دراما رمضان المقبل بالمسلسل الكوميدي "هي كيميا".

ونشر دياب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، البوستر الترويجي للمسلسل الذي يعرض عبر منصة شاهد، وعلق: "أول مسلسل هتفرج عليه عشان بطله بيضحكني جدا".

ورد مصطفى غريب على تعليق المخرج خالد دياب قائلا: " أستاذي، ماتحطنيش تحت الضغط ده يا عم بعد إذنك".

وشارك الفنان مصطفى غريب مع المخرج والمؤلف خالد دياب في مسلسل "أشغال شقة"، الذي حقق نجاحا كبيرا.

مسلسل "هي كيميا" بطولة: مصطفى غريب، دياب، سيد رجب، مريم الجندي، ميمي جمال.

