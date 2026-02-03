بينها "المداح" و"الكينج".. تعرف على خريطة مسلسلات mbc في رمضان

كشفت شبكة قنوات mbc، عن خريطة المسلسلات المقرر عرضها في رمضان 2026، وفي مقدمتها مسلسلات "المداح"، "وننسى اللي كان"، و"إفراج".

وتعرض المسلسلات التالية، عبر قنوات "MBC مصر"، و"MBC مصر 2"، "MBC مصر دراما"،

"إفراج"

بطولة عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، عبد العزيز مخيون، سما إبراهيم، محسن منصور، جهاد حسام، أحمد عبد الحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، بسنت شوقي، ومن تأليف ورشة ملوك، وإخراج احمد خالد موسي.

"المداح- أسطورة النهاية"

يقدم مسلسل "المداح" في موسمه السادس تحت عنوان "المداح أسطورة النهاية"، ليضع بطله "صابر" أمام أصعب اختبار يخوضه منذ بداية الرحلة.

مسلسل "المداح أسطورة النهاية" من بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، حمزة العيلي، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، خالد أنور، مفيد عاشور، علاء مرسي، جمال عبد الناصر، عفاف رشاد، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

"الكينج"

بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، سامي مغاوري، كمال أبو رية، حجاج عبد العظيم، انتصار، عماد رشاد، بسنت شوقي، لبنى ونس، أحمد فهيم، أحمد كشك، ياسر الزنكلوني، محمد خميس، مصطفى البنا، ياسر عزت، حمزة ياسر، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

"وننسى اللي كان"

أول مسلسل يعرض للنجمة ياسمين عبدالعزيز، عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، ويشاركها البطولة، كريم فهمي، شيرين رضا، خالد سرحان، محمد لطفي، إداورد، سينتيا خليفة، منه فضالي، إنجي كيوان، محمود حافظ، محمود ياسين، إيهاب فهمي، لينا صوفيا، إلهام وجدي، أحمد تهامي، محمود السيسي، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري.

"الست موناليزا"

بطولة مي عمر، أحمد مجدي، سوسن بدر، إنجي المقدم، شيماء سيف، وفاء عامر، سلوى محمد علي، جوري بكر، مصطفى عماد، حازم إيهاب، محمد محمود، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي.

"سوا سوا"

بطولة أحمد مالك، هُدي المُفتي، خالد كمال، حسني شتا، شريف دسوقي، فاطمة عادل، محمود سراج، فتوح أحمد، هاني الطمباراوي، نُهي عابدين، ومن تأليف مُهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد.

"هي كيميا"

يقدم الفنان مصطفى غريب، أول بطولة درامية، في مسلسل "هي كيميا"، ويشاركه في العمل، دياب، مريم الجندي، ميمي جمال، سيد رجب، فرح يوسف، ميشيل ميلاد، محمد عبد العظيم، شريف حسني، محسن منصور، تامر نبيل، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج إسلام خيري.

"بابا وماما جيران"

بطولة أحمد داوود، ميرنا جميل، محمود حافظ، شيرين، محمد محمود، عايدة رياض، جان رامز، دالا، ومن تأليف ولاء شريف وإخراج محمود كريم.

"المتر سمير"

من بطولة كريم محمود عبد العزيز، محمد عبد الرحمن، ناهد السباعي، محمد أوتاكا، سارة عبد الرحمن، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وإخراج خالد مرعي.

"نون النسوة"

بطولة مي كساب، هبة مجدي، محمد جمعة، ندي موسي، محمود الليثي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، ومن تأليف محمد الحناوي وإخراج إبراهيم فخر.