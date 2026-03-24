أثار فيلم "السلم والثعبان - لعب عيال" حالة من الجدل الواسع الساعات الأخيرة عقب طرحه على منصة "يانجو بلاي"، خاصة بسبب بعض المشاهد التي اعتبرها الجمهور جريئة.

وجاء ذلك بعد أن أصدرت مصر للطيران بيانًا رسميًا ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع من أحد الأعمال السينمائية يظهر استخدام الزي الرسمي لأطقم الضيافة بالشركة في مشهد غير لائق، معتبرة أن ذلك يمس الصورة المهنية لأطقم الركب الطائر.

وجاءت ردود أفعال الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جاءت بعض التعليقات: "فيلم طالع من الدرك ويب"، "الرقابة فين من الكلام ده"، "مشهد المضيفة مسيء جدًا"، "كل لبس أسماء جلال غير مناسب"، "هو إزاي اتعرض".

كواليس فيلم "السلم والثعبان"

عُرض فيلم السلم والثعبان - لعب عيال في نوفمبر 2025، ويُعد الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان الذي عُرض عام 2001 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، بمشاركة نخبة من النجوم من بينهم هاني سلامة، أحمد حلمي، وحلا شيحة.

أبطال فيلم "السلم والتعبان - لعب عيال"

ويشارك في بطولة الفيلم كل من عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، وحاتم صلاح، وهو من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان.

اقرأ أيضًا:

وفاة المخرج والناقد السينمائي أحمد عاطف بعد صراع مع المرض





أنجلينا جولي تكشف عن تلقيها رسالة مؤثرة من فتاة غزاوية



