أعلن النجم عمرو دياب عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، عن تأجيل حفله الغنائي في دبي الذي كان من المقرر إقامته يوم 4 أبريل المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لعمرو دياب صورة للملصق الدعائي الخاص بالحفل وكتب: "حفل عمرو دياب الذي كان من المقرر إقامته يوم 4 أبريل على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي تم تأجيله".

وتابع: "نعمل حاليا من أجل الإعلان عن الموعد الجديد وسنقوم بموافاتكم بالمزيد من التفاصيل لاحقا، شكرا على صبركم وتفهمكم".

ويرجح البعض من الجمهور ومحبي النجم عمرو دياب أن السبب وراء تأجيل الحفل هو مواصلة قوات الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية بعدد من الدول العربية منها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا وسط تصاعد وتيرة الأحداث في الشرق الأوسط.

عمرو دياب يتصدر التريند في رمضان 2026

تصدر النجم عمرو دياب مؤشرات البحث على محرك جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد غنائه أغنية لصالح إحدى شركات الاتصالات بعنوان "القاعدة دي ناقصاك"، وظهر معه في الأغنية أبنائه عبدالله وجانا وكنزي ونور، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

حفلات يحييها عمرو دياب قريبا

يحيي النجم عمرو دياب حفلا غنائيا في تركيا يوم 2 أغسطس المقبل، وسيقدم الهضبة باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه من مختلف أنحاء الوطن العربي.

