شارك الإعلامي عمرو الليثي في احتفالية مئوية المخرج الراحل يوسف شاهين التي أقيمت في دار الثقافة بالعاصمة التونسية، وسط حضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة، احتفاء بمسيرة المخرج الراحل وإسهاماته في تاريخ السينما العربية والعالمية.

شهد حفل الافتتاح حضور الإعلامي عمرو الليثي، وسفير مصر في تونس، إلى جانب عدد من الوزراء والسياسيين والمسؤولين احتفاء بأحد مبدعي السينما المصرية على مدار تاريخها.

وتم عرض نسخة مرممة من فيلم "الأرض" أحد أهم الأفلام في مشوار يوسف شاهين السينمائي، وسط احتفاء كبير من الحضور بترميم الأعمال السينمائية للمحافظة على التراث السينمائي.

وتأتي الاحتفالية ضمن سلسلة فعاليات ثقافية وفنية تقام بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد يوسف شاهين، تكريما لمسيرته التي تركت بصمة خاصة في السينما، من خلال أعماله التي ناقشت قضايا الإنسان والمجتمع وقدمت رؤية فنية مختلفة صنعت له مكانة عالمية كبيرة.

عمرو الليثي يحتفل بخطوبة نجله على ملك أحمد زاهر

احتفل الإعلامي عمرو الليثي بخطوبة نجله شريف على الفنانة ملك أحمد زاهر، وذلك بحفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين

نشر عمرو الليثي صورة من حفل الخطوبة عبر صفحته على "انستجرام"، ظهر خلاها مع زوجته ونجله، إلى جانب الفنان أحمد زاهر وزوجته وابنتهما ليلى وزوجها المنتج هشام جمال وكتب عمرو الليثي على الصورة: "تم اليوم بحمد الله خطوبة ابني الكاتب والسيناريست شريف الليثي على الآنسة ملك نجله الفنان القدير أحمد زاهر اللهم بارك فيهم و احفظهم و بارك في جميع أبنائنا".

كواليس برنامج "واحد من الناس"

عمرو الليثي يواصل تقديم برنامج "واحد من الناس" الذي يستضيف خلاله عدد من ألمع الأسماء في مختلف المجالات الفنية والرياضية والثقافية.

يسلط البرنامج الضوء على الجوانب الإنسانية والاجتماعية، حول قصص كفاح ملهمة، ويقدم مساعدات وخدمات خيرية للمحتاجين، بالإضافة إلى استضافة نجوم الفن والمشاهير للحديث عن جوانب غير معتادة في حياتهم المهنية والشخصية.

