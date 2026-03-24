توفي المخرج الراحل أحمد عاطف، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان، وبعد مشوار سينمائي تنوعت فيه تجاربه بين التأليف والإخراج والإنتاج، إلى جانب النقد السينمائي.

وأعلن المخرج أحمد رشوان عن وفاة المخرج السينمائي أحمد عاطف عبر صفحته في موقع فيسبوك، حيث كتب: "وداعاً المخرج أحمد عاطف، الناقد السينمائي ومدير تحرير جريدة الأهرام".

وأضاف: "تقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتعقبها الدفنة بمقابر العائلة «مقابر القوات المسلحة» بطريق الفيوم.. خالص التعازي لأصدقائه وأسرته الكريمة".

من هو المخرج الراحل أحمد عاطف؟

بدأ أحمد عاطف مشواره من خلال عالم الصحافة في مؤسسة الأهرام، وكتب مقالات نقدية في مجال السينما قبل وصوله إلى منصب مدير التحرير.

تخرج في المعهد العالي للسينما بالقاهرة عام 1993، وحصل على دورات سينمائية من فرنسا وأسبانيا وألمانيا، ونال درجة الماجستير من كلية السينما في جامعة جنوب كاليفورنيا بأمريكا عام 2005.

عمل المخرج الراحل مساعداً للمخرج خيري بشارة في فيلم "قشر البندق". قدم في عام 2000 أول فيلم من تأليفه وإخراجه بعنوان "عمر 2000"، وقام ببطولة الفيلم خالد النبوي، ومنى زكي، وأحمد حلمي.

تولى المخرج الراحل إخراج فيلم "إزاي البنات تحبك"، وشارك في بطولته هاني سلامة، وهند صبري، ونور، ومحمد رجب. وقدم من تأليفه وإنتاجه فيلمي "الغابة" و"قبل الربيع"، كما قام بتأليف وإخراج فيلم "باب شرقي".

دخل المخرج الراحل عالم الدراما التلفزيونية، وقدم من تأليفه وإخراجه مسلسل "ستات قادرة"، من بطولة عبير صبري، وريهام سعيد، ونجلاء بدر.

كما شارك في عضوية لجان التحكيم في عدد من المهرجانات الدولية.

