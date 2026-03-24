رحل المخرج السينمائي أحمد عاطف عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وأعلن المخرج أحمد رشوان، عبر صفحته في موقع فيسبوك عن الوفاة، وكتب: "وداعاً المخرج أحمد عاطف، الناقد السينمائي ومدير تحرير جريدة الأهرام".

موعد ومكان الجنازة

وتابع رشوان: "وتقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتعقبها الدفنة بمقابر العائلة «مقابر القوات المسلحة» بطريق الفيوم.. خالص التعازي لأصدقائه وأسرته الكريمة".

مشوار أحمد عاطف الفني

وبدأ المخرج الراحل أحمد عاطف مشواره السينمائي مساعداً للمخرج خيري بشارة في فيلم "قشر البندق"، قبل تقديم أول فيلم من تأليفه وإخراجه بعنوان "عمر"، وقام ببطولة الفيلم النجم أحمد حلمي.

وقدم المخرج الراحل من تأليفه وإنتاجه أفلام "الغابة"، و"قبل الربيع" ، وتولى تأليف وإخراج مسلسل "ستات فادرة"، من بطولة عبير صبري، وريهام سعيد، ونجلاء بدر.

