كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي عن تلقيها رسالة من إحدى الفتيات كشفت عن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني من تبعات الدمار في قطاع غزة وصعوبة العيش هناك، وذلك عبر حسابها على انستجرام.

تفاصيل رسالة الفتاة من غزة

نشرت أنجلينا رسالة الفتاة وتضمنت الآتي: "تلقيتُ هذه الرسالة من شابة تبلغ من العمر 26 عامًا، فقدت والدها في غارة مدفعية على غزة تعيش مع عائلتها وشقيقتها التوأم المصابة بالشلل في خيمة بوسط غزة، أخبرتني كيف تبدو الحياة اليومية لها ولعائلتها وجيرانها. أردتُ أن أشاركها معكم. يستمر واقعهم، حتى في الوقت الذي تتجه فيه أنظارنا إلى أحداث كارثية أخرى تتكشف في العالم".

وتابعت الفتاة في رسالتها: "في الحروب السابقة، كنا نعتقد أن الفقد أو الموت هو أصعب ما يمكن أن يمر به الإنسان في هذا البلد، كنا نؤمن أن هذا هو أقصى درجات الألم، وأنه لا شيء أسوأ منه، لكن في هذه الحرب، اكتشفنا أن هناك ما هو أسوأ من الموت، إنه الاستمرار في الحياة، ولكن بلا روح، حاملين عبء معاناة ثقيلًا كأطنان الخرسانة المحطمة حيث كانت مدننا".

وأنهت حديثها قائلة: "بعد حوالي خمسة أشهر من انتهاء الحرب، لم تعد الحياة في غزة اليوم تقتصر على النجاة من القصف فحسب، بل أصبحت أيضًا سلسلة طويلة من التفاصيل المرهقة التي تلاحقنا منذ لحظة استيقاظنا، أصبحت الأمور الصغيرة التي كانت طبيعية جدًا في السابق صعبة للغاية الآن".

أنجلينا جولي تواصل دعم القضية الفلسطينية

تعتبر أنجلينا جولي من أبرز نجمات هوليوود اللواتي خرجن عن صمتهن ودعمت القضية الفلسطينية منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ودائما ما تقوم بنشر صور ومقاطع فيديوهات تندد خلالها بمواصلة الكيان الإسرائيلي انتهاكاته الصارخة بحق الشعب الفلسطيني، ومن المعروف عن "أنجلينا جولي" اهتمامها بالأعمال الخيرية والخدمات الإنسانية، وتم تعيينها سفيرة نوايا حسنة للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وقامت بزيارة عدد من الدول العربية والأفريقية خلال السنوات الماضية منها لبنان والكونغو وزيارتها لعدد من مخيمات اللاجئين هناك.

أعمال تنتظر عرضها أنجلينا جولي قريبا

تشارك النجمة أنجلينا جولي بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها الجزء الثالث من سلسلة أفلام الفانتازيا "Maleficent"، إلى جانب فيلم الأكشن والإثارة "The Initiative" المقرر طرحهما بالسينمات قريبا.

