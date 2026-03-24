يواصل المغني الأمريكي- المغربي الأصل فرينش مونتانا تصوير مشاهده من فيلم أكشن جديد يتم تصويره في مصر والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

نشر فرينش مونتانا صور ومقاطع فيديوهات جديدة من لوكيشن التصوير عبر صفحته على انستجرام، وكتب: "كنت أصور فيلم في مصر، لم يخبرني أحد أن الطائرات معنا أيضا"، وذلك بعدما وثق تحليق عدد من الطائرات أثناء التصوير.

وظهر فرينش مونتانا في الصور مع عدد من أبطال العمل منهم الفنان أحمد السقا، والفنان حسام الحسيني، والتقطوا سويا العديد من الصور التذكارية.

فرينش مونتانا يتجول بحنطور في شوارع القاهرة

تصدر فرينش مونتانا محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما نشر مقطع فيديو عبر صفحته على "انستجرام"، ظهر خلاله على متن حنطور وهو يتجول بعدد من شوارع القاهرة وكتب: "عيد مبارك، مين قال أن رمضان خلص".

وحاز الفيديو على إعجاب جمهوره ومتابعيه الذين رحبوا به في زيارته لمصر.

فرينش مونتانا يرتبط رسميا بابنة حاكم دبي

كشف موقع "TMZ" العالمي المختص بأخبار المشاهير والبابابراتزي، عن خطوبة المغني فرينش مونتانا من مهرة ابنة محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، بعد العديد من الشائعات حول وجود علاقة رومانسية بينهما خلال السنوات الماضية.

ونشر "TMZتقريرا كشف خلاله أنه تم التأكيد من قبل المتحدث الرسمي باسم فرينش مونتانا انهما احتفلا بخطوبتهما ضمن أسبوع الموضة في باريس التي أقيمت فعالياته بشهر يونيو من العام الماضي.

وبدأت علاقتهما الرومانسة عام 2014، عندما تم رؤيتهما معا بالعديد من الأماكن العامة منها في دبي وباريس والمغرب، ولم يكشف المتحدث باسم فرينش مونتانا عن موعد إقامة حفل الزفاف لكن أوضح أن عائلتهما متحمسين للغاية لما هو قادم.

